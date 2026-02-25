Famoso influencer lanza dura CRÍTICA a Benny Blanco por mostrar sus pies sucios en podcast: "¿Qué le habrá visto Selena Gomez?”

La Divaza, famoso influencer venezolano lanzó una fuerte crítica luego de que Benny Blanco, esposo de Selena Gomez saliera en el podcast “Friends Keep Secrets” descalzo, con los pies sucios e incluso lanzando una flatulencia.

¿Qué dijo La Divaza sobre Benny Blanco?

A través de su cuenta de instagram, Pedro Luis João Figueira Álvarez; mejor conocido como “La Divaza”, famoso creador de contenido, publicó un video en el que hizo una dura crítica hacia Benny Blanco, esposo de Selena Gomez pues este último salió en el podcast “Friends Keep Secrets” con los pies sucios y lanzando una flatulencia, hecho que ha causado diversas críticas hacia el productor.

“¿Cómo es posible que el marido hizo un podcast con la pata negra?” fueron palabras de La Divaza además de que dijo que “ni para un podcast se podía limpiar los pies”. Por otro lado, expresó que no entendía qué le había visto Selena Gomez a Benny Blanco. El video que el influencer compartió ya tiene más de cien mil likes y la mayoría de los comentarios son apoyando las opiniones del creador de contenido pues algunos usuarios han dicho que Benny “le bajo el aura y el status a Selena”. Por su parte, la flatulencia que lanzó el reconocido productor fue en medio de una conversación en la que él y sus amigos hablaban sobre cómo es la casa en la que se encontraban grabando dicho podcast.

Esto sin duda ha generado opiniones negativas hacia Benny ya que muchos no lo ven como acciones que debería hacer, razón por la que se está volviendo viral.

¿Quién es la Divaza?

El famoso creador de contenido ha destacado en redes sociales por su contenido de comedia. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido evolucionando ya que se ha convertido en cantante y modelo. Actualmente cuenta con una gran comunidad, pues en su canal de Youtube cuenta con 10.5 millones de suscriptores mientras que en su cuenta de instagram con 7.9 millones de seguidores.

El reconocido influencer a logrado conectar con todas las personas que lo siguen compartiendo su día a día, incluso se ha mostrado vulnerable ya que en 2025 compartió en redes uno de los momentos más duros por los que ha atravesado: la enfermedad y pérdida de su madre debido a un tumor, situación por la que recibió todo el apoyo por parte de sus seguidores.