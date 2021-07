Selena Gomez asegura que sus relaciones amorosas están maldita.

Selena Gomez tiene un historial amoroso poco común, pues ninguna de sus relaciones ha funcionado, ¡y hasta piensa que está maldita! Te contamos.

Luego de que ninguna de sus relaciones ha funcionado como se esperaba e incluso han estado en escándalos constantes, ¡Selena Gomez piensa que en el ámbito del amor está maldita! Te contamos lo que dijo...

Selena Gomez piensa que sus relaciones amorosas están malditas.

La cantante Selena Gomez no es de las que esconden sus noviazgos, y en la mayoría no le ha ido nada bien. Pero en su historial destacan dos relaciones muy sonadas, la de Justin Bieber durante casi toda su adolescencia y parte de su juventud, y otra con The Weeknd que es más reciente.

Actualmente, la actriz y cantante está soltera y hasta hace poco, convencida de que estaba maldita en el amor, ¡pero por su propia culpa! “Creo que la mayoría de mis experiencias en el terreno sentimental estaban malditas. Era demasiado joven para estar expuesta a ciertas cosas cuando mantenía una relación. Supongo que necesitaba descubrir qué significaba esa palabra para mí, ‘excepcional’, porque en el pasado me he sentido muy inferior a mis parejas, y nunca me veía realmente como una igual... En el fondo, ni siquiera pensaba: ‘Oh, me siento así, déjame cantar algo al respecto’. En realidad necesitaba sentirme así acerca de mí misma, y mi familia y la familia que he creado a mi alrededor me han ayudado a conseguirlo”, dijo para la revista Vogue.

Contó que el proceso para sentirse segura de sí misma, ha sido largo y complicado, pero que después de haber padecido depresión, ahora se siente en uno de sus mejores momentos y está muy feliz de poder ser ejemplo para todos sus seguidores, pues nadie tiene una vida perfecta, ni una cara, ni un cuerpo perfecto.

¿Será que pronto encuentre el amor?

