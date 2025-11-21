La escalofriante teoría de por qué Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025: “los negocios de su papá"

Aunque Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025 , las teorías y polémicas sobre su paso por el certamen no terminaron. Una de las más sonadas tras su triunfo estuvo relacionada con el motivo por el cual habría ganado, señalando que recibió ayuda económica de su padre. Así lo aseguró un juez que renunció al concurso días antes de la final y que desató el debate sobre si la modelo mexicana merecía la corona o no, llamándola incluso “falsa ganadora”.

Todo comenzó cuando Omar Harfouch, músico y empresario, publicó un mensaje controversial en su cuenta personal de Instagram, donde afirmó que él ya sabía que la originaria de Tabasco sería coronada esa noche.

Subrayó que grabó una entrevista exclusiva para revelar los supuestos fraudes ocurridos este año, cuando el concurso de belleza se realizó en Tailandia. Entre sus declaraciones, acusó que Raúl Rocha, director de Miss Universo, mantiene negocios con el padre de Fátima Bosch, Bernardo Bosch Hernández.

De hecho, según contó, Rocha y su hijo se acercaron a él para supuestamente pedirle que votara por la mexicana porque “necesitan que gane porque será bueno para el negocio”, le habrían dicho.

Sin embargo, no ofreció más detalles y prometió dar explicaciones cuando se estrene su documental en mayo de 2026.

¿Quién es el padre de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025?

Bernardo Bosch Hernández es el padre de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025. Se sabe que es un empresario reconocido en el país y que ha trabajado para Petróleos Mexicanos (PEMEX) por casi 30 años, ocupando distintos puestos que, con el tiempo, le dieron la experiencia para convertirse en asesor del Director General de la compañía en el área de exploración y producción.

Según Quién, el padre de Fátima estudió Ingeniería en la Universidad Iberoamericana.

¿Cómo reaccionó la familia de Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025?

Tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, su familia —que la apoyó en todo momento— celebró su coronación a través de la transmisión en vivo. “Es grandioso ver a tu hija crecer. Estoy muy orgulloso de cómo es ella. Nos llena de orgullo; es una luchadora, una campeona, y es muy determinada. La admiro por eso”, expresó su padre.

(Instagram) La familia de Fátima Bosch la apoyó en todo momento.

Su mamá, Vanessa, publicó un post en Instagram donde aparece abrazando a su hija y escribió un emotivo mensaje, cuando se coronó como Miss México:

“Fátima, qué increíble ver cómo Dios te fue marcando por dónde tenías que ir, sin imaginar que te tenía preparada esta corona (...) Gracias por esta alegría tan grande que nos das a la familia y a todo Tabasco”, celebró.