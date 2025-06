La Joaqui no descarta cantar con Belinda; ¿podría perder su amistad con Cazzu?

Una de las amistades que más ha crecido en los últimos meses luego de las constantes polémicas protagonizadas es la que sostiene Cazzu con La Joaqui, dos cantantes argentinas. No obstante, unas declaraciones de la segunda en turno podrían, de cierta forma, hacer tambalear este vínculo, pues no descartó colaborar musicalmente con Belinda en un futuro.

Para poner un poco de contexto, vale decir que La Joaqui se ha convertido en la amiga más importante que Cazzu tiene en el mundo musical, pues ella la ha acompañado en sus procesos más dolorosos, sobre todo, cuando tuvo que vivir la situación con Christian Nodal, cantante de regional mexicano que decidió terminar con ella para casarse con Ángela Aguilar solo meses después.

¿La Joaqui podría colaborar con Belinda? Esto dijo

La Joaqui se presentó este 9 de junio de 2025 en territorio nacional para anunciar su colaboración con Humberto y Emir Pabón, del Grupo Cañaveral. Aquí, los reporteros le cuestionaron sobre la oportunidad de hacer un dueto con la cantante española Belinda, quien, vale recordar, sostuvo un encuentro amoroso con Christian Nodal antes de que este se juntara con la argentina Cazzu.

Pese a esta situación, y a lo incómodo que podría resultar, La Joaqui dijo que Belinda es una cantante en toda la extensión de la palabra, por lo que sí le gustaría tener una colaboración con ella: “Ella (Belinda) es una increíble cantante también. Si en algún momento se diera, considero que me encantaría colaborar con todas las mujeres de acá”, explicó ante los medios.

¿Qué piensa Cazzu de esta posible colaboración?

Vale mencionar que, hasta el momento, Cazzu no ha respondido ante la posible colaboración de su mejor amiga y la ex de Christian Nodal, padre de su pequeña hija Inti. No obstante, todo haría indicar que a la argentina no le desagradaría esta situación, pues en más de una ocasión ha expresado su deseo porque ella logre trascender aún más en el apartado musical.