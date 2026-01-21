Esto se sabe del paradero de la influencer La Nicholette tras ser privada de su libertad

En estos momentos el mundo digital está conociendo a la influencer llamada La Nicholette, quien fue privada de su libertad el día martes 20 de enero de 2026 cuando estaba en una zona bastante exclusiva de Culiacán. Ante eso, hay serias preocupaciones sobre su integridad y su paradero es un total misterio. Así se han vivido las últimas horas alrededor de lo que se conoce popularmente como un levantón.

¿Qué se sabe del secuestro de La Nicholette?

En la tarde noche mexicana del pasado martes comenzó a propagarse la información de una influencer que había desaparecido. Allí lo que viralizó el caso fue que su camioneta (Cybertruck) grabó el momento en la que unos sujetos la interceptaron y la obligaron a meterse a un auto sedán blanco. Por eso cuando dicha pieza audiovisual se propagó, el eco digital lo compartió por montones.

Según las autoridades del estado de Culiacán, se inició un operativo en la zona donde ocurrió el secuestro. Sin embargo, mientras las horas pasaron no se ha dicho nada sobre el paradero de la joven de 25 años que se dedica a la creación de contenido. Según los reportes, aunque tiene cuenta de Instagram, SnapChat y Twitch, su fuerte está en OnlyFans, que es la plataforma que le dio notoriedad en los años recientes.

También hay informes sobre un negocio de gorras que tiene en Arizona (Estados Unidos), donde incluso se hicieron modelos que hacían alusión a Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes de tráfico de sustancias más poderoso de México. Ante eso, se alude que dicha relación con ese contenido fue la causante de su desaparición.

¿Ya se activó el Protocolo Alba tras el secuestro de La Nicholette?

Nicole Pardo Medina ya fue notificada como desaparecida y el estado de Culiacán activó el Protocolo Alba, el cual es un mecanismo de respuesta para buscar y/o localizar a niñas, adolescentes y mujeres en general, entendiendo que su vida corre riesgo. Ante eso, se indica que la joven ya radicaba en los Estados Unidos pero vino de visita México.

Al momento del secuestro, la influencer tenía blusa morada, pantalón, huaraches y moño negro. Mide 1.62 centímetros y se puede reportar cualquier informe al 800 890 90 92 o a otras líneas de comunicación de las distintas líneas de atención ciudadana.