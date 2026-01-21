Esta fue la última publicación que hizo la tiktoker La Nicholette antes de ser privada de la libertad en Sinaloa

La tiktoker La Nicholette habría sido privada de la libertad la tarde de este martes 20 de enero en Culiacán, Sinaloa. Mientras las autoridades investigan su paradero y a los responsables —quienes habrían llegado en un auto blanco para llevársela—, un nuevo video del momento exacto de los hechos salió a la luz y ya es clave en la investigación. En paralelo, usuarios en redes sociales buscan pistas en su última publicación.

Fue en Instagram donde la joven creadora de contenido de 20 años compartió su más reciente historia. En la imagen aparece bebiendo de un vaso mientras saluda a sus miles de seguidores con la frase “Wake tf up”, que podría traducirse como “Despierta”.

Esta fue la última publicación de La Nicholette antes de ser privada de la libertad.|(Instagram)

En cuanto a sus publicaciones, no había subido contenido nuevo desde finales de 2025, ya que no solía ser muy activa en esta red social. Aun así, varios usuarios y seguidores recurrieron a sus posts y reels para dejar comentarios tras el reporte. Su contenido se centraba en la comedia y en mostrar una vida de lujos, destacando su camioneta Cybertruck color púrpura, la cual era recurrente en sus videos.

Qué se sabe del ‘levantón’ de la influencer Nicholette

La influencer La Nicholette , cuyo nombre real es Nicole Pardo, fue privada de la libertad en una plaza comercial ubicada en la colonia Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa.

Un video captado por la cámara de su camioneta salió a la luz y reveló cómo un auto blanco se estacionó junto a ella en el lugar. De ahí descendieron al menos dos hombres armados, quienes forcejearon con la joven y finalmente la subieron a la parte trasera del vehículo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación y difundió una ficha de búsqueda la mañana de este miércoles 21 de enero, según reportó El Universal.

Hasta el momento, no se han dado a conocer nuevos detalles sobre el caso.