La Nicholette reaparece en video llorando tras ser privada de la libertad

Nicole Pardo, la influencer mejor conocida como ‘La Nicholette’ , sorprendió a todos, considerando que en redes sociales se hizo famosa, puesto que en un video se ve cómo fue secuestrada y subida a un vehículo a la fuerza.

Tras varios días de temor por su paradero, ha sorprendido a todos al reaparecer llorando tras ser privada de la libertad. Las imágenes impactantes han sorprendido a todos por lo inesperado; te daremos todos los detalles al respecto.

¿Qué le pasó a La Nicholette?

‘La Nicholette’, tras pasar varios días desaparecida de las redes sociales, se ha viralizado un video de ella, donde aparece llorando. Las imágenes rápidamente fueron virales por la noche del domingo 25 de enero, donde la vemos en el interior de una iglesia en Culiacán.

Parece que se trata de una ceremonia, donde la creadora de contenido agradece a los presentes por tenerla en sus oraciones y por no perder la fe. Sin embargo, aunque muchos usuarios aseguran que se trata de ella, es difícil poder identificar su rostro debido a la calidad del video.

Por otro lado, no olvidemos que la joven influencer fue encontrada viva el sábado 24 de enero, así lo explicó la Fiscalía General del Estado, quien, después de pasar 3 días privada de la libertad, fue llevada directamente con su familia.

¿Cuántos años tiene Nicholette?

‘La Nicholette’ es una mujer que nació en Phoenix, pero que radica en Culiacán, Sinaloa. Según la hoja de búsqueda que se usó para anunciar la desaparición de la creadora de contenido, menciona que tiene 20 años.

Su gran popularidad dentro de las redes sociales fue en el 2023, cuando tuvo su propio corrido con el título de ‘La Muchacha del Salado’, interpretado por Grupo Arriesgado. Por ahora, las investigaciones continúan para entender por qué fue privada de la libertad y quiénes fueron los autores del delito. Por ahora, la influencer en sus redes oficiales no ha dado declaraciones sobre los videos virales donde se le ve llorando en una iglesia.