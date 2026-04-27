ÚLTIMA HORA: “Las Alucines” posponen presentaciones por el estado de salud de Lupita Villalobos

Este lunes, uno de los dúos más queridos de México, conocido como “Las Alucines” hizo un anuncio que dejó sorprendidos a varios de sus fans, pues han confirmado que sus próximas presentaciones se han pospuesto debido al delicado estado de salud de Lupita Villalobos, mismo que le impidió participar en la pelea de Supernova.

De acuerdo con el comunicado que han compartido en sus redes, Las Alucines tendrán que frenar parte de su gira de presentaciones debido a que Lupita ha decidido seguir las recomendaciones de su médico, lo cuál al perecer le impide participar en las funciones programadas que tenía para los próximos días.

¿Por qué cancelaron sus presentaciones Las Alucines?

De acuerdo con el comunicado en redes, se puede leer lo siguiente respecto a sus presentaciones sen los Estados Unidos:

“Por este medio, se informa que debido al estado de salud de Lupita Villalobos, y siguiendo las recomendaciones del equipo médico, nos vemos en la necesidad de posponer las funciones programadas para la gira de Estados Unidos entre el 1 y el 15 de mayo de 2026”.

Este anuncio ha dejado en desconcierto a su público estadounidense pues esta misma semana se estaría llevando a cabo la primera presentación aunque por otro lado, también anunciaron que las nuevas funciones se estarán confirmando en los próximos días, asegurando que las entradas ya adquiridas aún serán válidas.

"Las nuevas fechas serán anunciadas próximamente mediante canales de comunicación oficiales y los boletos seguirán siendo válidos sin necesidad de realizar algún cambio. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar y agradecemos su comprensión y apoyo ante esta situación".

¿Qué le pasó a Lupita Villalobos de Las Alucines?

Hace unos días se dio a conocer que la creadora de contenido había sufrido de no solo uno, sino de dos hematomas subdurales, lo que habría comprometido su salud y por lo que fue hospitalizada de emergencia la semana pasada, teniendo así que cancelar su pelea en el evento de box conocido como Supernova: Génesis.

Aunque la Sonorense ya había sido de alta, de momento se encuentra bajo supervisión médica, misma que le habría impedido realizar sus presentaciones de su gira junto a Kass Quezada como parte de Las Alucines, pues aunque la sangre acumulada en su cerebro poco a poco se ha ido disipando, se desconoce cuanto tiempo pueda tomarle regresar a sus actividades normales.