¿Laura Flores está lista para el amor? Esto dijo la actriz tras su ruptura con Lalo Salazar
Laura Flores se sinceró y, después de lo que vivió hace algunos meses junto a Lalo Salazar, ahora entiende a la perfección qué es lo que quiere para ella.
Han pasado algunas semanas desde que Laura Flores confirmó que había terminado su relación con Lalo Salazar, un hecho que le dejó heridas muy profundas en su corazón. Ahora, la consagrada y experimentada actriz ha revelado si se encuentra lista para volver a pensar en el amor.
Fue en junio de este año cuando Laura Flores sorprendió a propios y extraños al revelar que su relación con el periodista de nota roja, Lalo Salazar, había llegado a su fin. En ese sentido, la actriz mencionó que, tras dicha situación, se plantea mucho volver a confiar en alguien para entregarle su corazón.
Tras lo ocurrido con Lalo Salazar, ¿Laura Flores está lista para el amor?
Durante una charla con el portal TV Notas, Laura Flores, cantante y actriz de 62 años de edad, dejó entrever que la ruptura con Lalo Salazar la dejó por demás dolida, por lo que en estos momentos no está pensando en tener algo serio pues considera que, primero, debe esperar a estar totalmente recuperada de este dolor.
Cabe mencionar que han pasado poco más de tres meses desde que se confirmó el rompimiento entre la actriz y el reportero, por lo que las heridas aún no se han cerrado por completo. Por tal motivo, dijo sentirse “reservada” en cuanto al tema del amor se refiere, por lo que mencionó que su proceso de sanación aún llevará un tiempo más.
¿Por qué terminaron Laura Flores y Lalo Salazar?
Laura Flores y Lalo Salazar confirmaron una relación amorosa a principios del año, aunque la misma terminó durante los primeros días de junio. La actriz mostró cierta tristeza e inconformidad a través de sus redes sociales, mientras que el reportero no hizo ninguna declaración al respecto.
Extraoficialmente se habla de que Lalo Salazar habría tomado la decisión después de un ataque de celos de Laura Flores al interior de un restaurante al sur del país; sin embargo, es preciso mencionar que esta teoría no ha sido confirmada o desmentida por ninguno de los protagonistas.