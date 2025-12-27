En fotos: Aislinn Derbez comparte cómo vivió su primera Navidad tras la pérdida de su mamá

El 2025 ha sido un año especialmente difícil para Aislinn Derbez. Tras compartir una emotiva reflexión sobre el lamentable fallecimiento de su madre, Gabriela Michel , y la cirugía de emergencia a la que fue sometida hace apenas unas semanas, la actriz revela cómo vivió su primera Navidad, en medio de este torbellino de emociones. A través de un carrusel en Instagram, la mayor de los hermanos Derbez mostró algunas fotos de las celebraciones decembrinas, en las que se le ve rodeada y, sobre todo, arropada por el amor de su familia.

Así vivió Aislinn Derbez su primera navidad tras la pérdida de su madre

El carrusel, compuesto por 12 imágenes y videos, muestra a Aislinn rodeada del amor de su familia durante las fiestas decembrinas. La actriz de A la Mala celebró la Navidad junto a su hija, Kailani, y el resto de los integrantes de la familia Derbez, a excepción de José Eduardo, quien fue el gran ausente en la reunión. Si bien se trató de una Navidad distinta, la también modelo ha dejado ver que el apoyo de su familia ha sido una parte primordial para transitar este sensible proceso de duelo.

A diferencia de su reflexión anterior, Aislinn se limitó a poner algunos emojis navideños en la descripción de la publicación, la cual cuenta con más de 200 mil likes y cientos de comentarios de amor y apoyo hacia la cantante. En el carrusel, también se ven videos de su hija Kailani, en compañía de Aitana, disfrutando de sus juguetes nuevos junto a Vadhir; mientras que Eugenio y Alessandra también aparecen compartiendo divertidos momentos junto a la actriz. Aquí las imágenes.

La emotiva reflexión de Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel

Hace unos cuantos días, Aislinn compartió una emotiva reflexión sobre lo complicada que ha sido su vida en los últimos días, pues tuvo que enfrentar la pérdida de su madre y una cirugía de emergencia, así como mudanzas y un retiro espiritual. Todo, “muy difícil de digerir”, según sus propias palabras.

"Este último mes fue como un año entero en 30 días… la graduación del 2025. En lo personal muchas cosas difíciles de digerir: la muerte de mi madre, una remodelación y mudanzas, un retiro muy bello de La Magia del Caos, una cirugía que ya no podía postergar más, temas complejos de trabajo… y muuuchas otras capas muy íntimas que no siempre se ven desde fuera“, escribió la actriz. “Todo al mismo tiempo. Un torbellino de esos que desconciertan y duelen, pero que te expanden de formas irreversibles”.