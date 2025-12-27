Este tip express con la máscara de pestañas transforma tus ojos en segundos
El maquillaje tiene el poder de transformar cualquier rostro y, con pequeños trucos, puede hacerte lucir espléndida y conseguir una mirada impactante en pocos minutos.
Los ojos ocupan un lugar central en el rostro y tienen la capacidad de expresar emociones y definir la personalidad. A través del maquillaje, es posible destacarlos y equilibrar sus rasgos naturales para lograr una apariencia más luminosa. Por eso, aplicar las técnicas correctas resulta clave cuando se busca una mirada más impactante.
Según indican especialistas en belleza, uno de los puntos clave está en no olvidar las pestañas inferiores. El Mundo indica que maquillarlas ayuda a abrir la mirada y aporta amplitud visual al ojo, además de reducir el efecto de cansancio. En cambio, aplicar máscara solo en la parte superior puede generar un desbalance que resta armonía.
- Para lograr un buen resultado, deben maquillarse con precisión, usando el extremo más fino del cepillo y movimientos suaves. En las superiores, se recomienda aplicar dos capas y concentrarse en el extremo externo, ya que las pestañas cumplen un rol fundamental al enmarcar y agrandar la mirada.
- Aunque este es el truco principal, existen algunos extras que pueden potenciar aún más el efecto. Uno de ellos es aplicar un lápiz blanco o nude en la línea de agua, ya que ayuda a despejar la mirada y crea la ilusión de ojos más grandes y despiertos. Este recurso simple es ideal para sumar luminosidad y agrandar visualmente el ojo sin recargar el maquillaje.
- Además, se recomienda delinear el ojo desde la mitad hacia el exterior para alargar su forma, dejando el lagrimal limpio y aportando luz con un toque de iluminador. Sumar máscara es clave para abrir la mirada, mientras que marcar la banana en el párpado fijo y usar tonos claros en el párpado móvil contribuye a lograr un efecto de ojo más amplio y definido.
¿Qué no debes hacer al maquillar tus ojos?
Si bien los ojos pueden verse muy bien en pocos minutos, tomar decisiones equivocadas puede arruinar el maquillaje con la misma rapidez. Por eso, al maquillarlos, uno de los errores más comunes es abusar de productos oscuros en todo el párpado. Usar sombras muy intensas sin equilibrio endurece la mirada y hace que los ojos se vean más pequeños. Además, según MujerHoy, aplicar demasiadas capas sin difuminar genera un efecto pesado y poco natural.
- Otro punto a evitar es descuidar la preparación del párpado. No usar prebase o maquillar sobre la piel grasa provoca que las sombras se acumulen en los pliegues y pierdan intensidad con el paso de las horas. Esto no solo afecta el resultado final, sino que también transmite una imagen desprolija y poco cuidada.
- También es un error delinear el ojo completo con trazos demasiado gruesos, especialmente en la parte inferior. Esta técnica puede cerrar la mirada y acentuar el cansancio. Delinear sin respetar la forma natural del ojo o sin difuminar correctamente resta armonía al rostro y endurece el maquillaje.
- Por último, no prestar atención a las pestañas puede arruinar todo el look. Aplicar máscara con grumos, manchar el párpado o ignorar las pestañas inferiores genera un desequilibrio visual. Las pestañas cumplen un rol clave al abrir y enmarcar la mirada, por lo que maquillarlas sin cuidado es un error frecuente que conviene evitar.