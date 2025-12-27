Este tip express con la máscara de pestañas transforma tus ojos en segundos.

Los ojos ocupan un lugar central en el rostro y tienen la capacidad de expresar emociones y definir la personalidad. A través del maquillaje, es posible destacarlos y equilibrar sus rasgos naturales para lograr una apariencia más luminosa. Por eso, aplicar las técnicas correctas resulta clave cuando se busca una mirada más impactante.

Según indican especialistas en belleza, uno de los puntos clave está en no olvidar las pestañas inferiores. El Mundo indica que maquillarlas ayuda a abrir la mirada y aporta amplitud visual al ojo, además de reducir el efecto de cansancio. En cambio, aplicar máscara solo en la parte superior puede generar un desbalance que resta armonía.

Comienza rizando bien las pestañas desde la raíz antes de aplicar máscara. Este paso levanta la mirada y hace que tus ojos se vean más grandes.|Fuente: Canva

Para lograr un buen resultado, deben maquillarse con precisión, usando el extremo más fino del cepillo y movimientos suaves. En las superiores, se recomienda aplicar dos capas y concentrarse en el extremo externo, ya que las pestañas cumplen un rol fundamental al enmarcar y agrandar la mirada.



Aunque este es el truco principal, existen algunos extras que pueden potenciar aún más el efecto . Uno de ellos es aplicar un lápiz blanco o nude en la línea de agua, ya que ayuda a despejar la mirada y crea la ilusión de ojos más grandes y despiertos. Este recurso simple es ideal para sumar luminosidad y agrandar visualmente el ojo sin recargar el maquillaje.



Además, se recomienda delinear el ojo desde la mitad hacia el exterior para alargar su forma, dejando el lagrimal limpio y aportando luz con un toque de iluminador. Sumar máscara es clave para abrir la mirada, mientras que marcar la banana en el párpado fijo y usar tonos claros en el párpado móvil contribuye a lograr un efecto de ojo más amplio y definido.

¿Qué no debes hacer al maquillar tus ojos?

Si bien los ojos pueden verse muy bien en pocos minutos, tomar decisiones equivocadas puede arruinar el maquillaje con la misma rapidez. Por eso, al maquillarlos, uno de los errores más comunes es abusar de productos oscuros en todo el párpado. Usar sombras muy intensas sin equilibrio endurece la mirada y hace que los ojos se vean más pequeños. Además, según MujerHoy, aplicar demasiadas capas sin difuminar genera un efecto pesado y poco natural.

Otros consejos para unos ojos preciosos: aplica una prebase o una primera capa ligera de máscara y dejá secar unos segundos. Esto aporta volumen y prepara las pestañas para el efecto XXL.|Fuente: Canva