¿Laura Flores tiene nueva pareja? Esto dijo de rumores con Yahir

En estos momentos supuestamente Laura Flores estaba completamente enfocada en sí misma, sin embargo declaró que Yahir podría ser un hombre afortunado si él gustara tener una nueva relación. Ante eso, muchos reaccionaron con total asombro, pues el actor y cantante es un hombre con una relación donde incluso tiene un hijo. Esto fue lo ocurrido.

¿Qué dijo Laura Flores sobre su interés en Yahir?

En un momento que Laura Flores tuvo con los medios, la veterana actriz fue cuestionada sobre lo que está viviendo en su vida sentimental. Ante eso, confesó que en estos momentos se encontraba tranquila ella sola, aunque sí especificó que solamente pensaría en salir de la soltería si alguien como Yahir estaba disponible.

Ante sus declaraciones, los reporteros siguieron el tópico al preguntarle si “ya le había echado el ojo”, sin embargo Laura indicó que no. Solo fue un comentario de admiración hacia su compañero de obra de teatro: “No, no, no, él puede ser mi sobrinito, está muy chiquito y está dado”.

Y es que precisamente se sabe que Yahir es un hombre con una relación estable, unido con Cristina e incluso con un hijo. Esto fue lo declarado por el artista: “Yo ahorita tengo una relación de 10 años, y una relación maravillosa, pero antes de esa relación, pues yo qué te puedo decir”.

¿Quiénes son las ex parejas de Laura Flores y Yahir?

En este intercambio de declaraciones donde surgieron algunos puntos interesantes, se indica que ambos vienen de relaciones pasadas “tormentosas”. Laura Flores tuvo un amorío fugaz con Lalo Salazar, esto terminado en junio de 2025. Se indica que la artista lo tomó muy mal y ella misma declaró que el periodista ni siquiera le dio una explicación final, bloqueándola de sus contactos.

Mientras que el cantante de 46 años tuvo un amorío pasado lleno de polémicas con Regina Murguía. Se indica que la relación fue muy turbulenta, incluso marcada por infidelidades de ambos. Por eso, comentó que no puede decir más de su ex relación, comparado a lo que vive en la actualidad.