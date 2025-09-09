Laura Pausini tendrá su propio museo en Italia; ¿cuándo abre?

La cantante Laura Pausini tendrá su propio museo en su tierra natal Solarolo, en la provincia deRavenna, Italia. En este recinto se prevé que sea un viaje en la carrera de la intérprete de ‘En cambio no’ pues se exhibirán premios, reconocimientos, vestidos icónicos, así como aspectos inéditos de su trayectoria en y fuera de los escenarios.

El Museo Laura Paisini abrirá sus puertas el próximo sábado 13 de septiembre. Durante su inauguración, celebrada el domingo pasado, la cantante convivió con sus fans y familia. Además, entonó una parte de su próximo sencillo “Mi historia entre tus dedos”, la cual saldrá en italiano, español, portugués y francés.

Este hecho se da casi un mes después de que la cantante enfrentó momentos difíciles tras el fallecimiento de Pippo Baudo, presentador y director artístico de la televisión italiana, a quien consideró parte de su familia.

¿Quién era Pippo Baudo y por qué significó tanto en la vida de Laura Pausini?

“Hay hombres en esta vida que dejan una huella imborrable. Uno de ellos fue el que cambió mi destino cuando tenía 18 años”, escribió Pausini en sus redes sociales tras la muerte de Baudo. Sus palabras reflejan el vínculo que la unía con el comunicador, a quien llamaba con cariño “mi segundo papá”.

Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, conocido por todos como Pippo Baudo, nació en Sicilia en 1936 y se convirtió en una de las personalidades más relevantes de la televisión italiana. Con una carrera de más de seis décadas,estuvo vinculado al Festival de la Canción de Sanremo, certamen en el que ejerció como presentador y director artístico en numerosas ediciones. Entre sus grandes logros se encuentra haber impulsado la carrera musical de Laura Pausini.

