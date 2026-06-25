“No me voy a dejar": Ixdit advierte cero tolerancia ante actitudes hostiles en MasterChef 24/7

La intensa batalla por equipos del 24 de junio ha causado muchos estragos entre los dos grupos de MasterChef 24/7, pues cada uno se ha reagrupado de cara al siguiente domingo de eliminación y una de las cocineras que ha decidido tomar una firme postura ha sido Ixdit.

La participante le compartió a Camila, Jazmín y Antrax que ya "no se va a dejar" de las actitudes hostiles que llevan a cabo sus rivales en el reality show y es que afirmó que la prudencia no ha funcionado para lidiar con las acciones, por que advirtió que tendrá "cero tolerancia".

Por otro lado, les hizo saber que aún no se sabe con certeza quién puso un huevo crudo en su bolsa a manera de broma pesada, pero que la búsqueda para dar con la persona responsable continúa.

Además, cuando pensó en la posibilidad de que algún aliado hubiera sido testigo de la desagradable acción y prefiriera permanecer en silencio, Ixdit aseguró que no veía a ninguno de sus compañeros de grupo haciendo tal acción, hecho con el que coincidieron los tres cocineros y Camila agregó que inmediatamente se lo hubiera hecho saber de haber estado presente.

Cabe recordar que ayer por la noche la capitana que lideró al equipo amarillo en la reciente batalla por equipos había pedido un alto a las bromas pesadas en su contra.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los nuevos cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba al balcón.

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