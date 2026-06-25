¡Ya puedes votar! Ayuda a tu cocinero favorito a subir al balcón de MasterChef 24/7

La emoción dentro de MasterChef 24/7 continúa creciendo y cada día los retos se vuelven más exigentes para los cocineros que buscan permanecer en la cocina más famosa de México. La competencia se encuentra en uno de sus momentos más intensos, donde cualquier ventaja puede marcar la diferencia entre la tranquilidad y el riesgo.

Por ello, la producción ha vuelto a darle voz al público a partir de este momento hoy 24 de junio de 2026, las votaciones se encuentran oficialmente abiertas para que los seguidores del la cocinama más famosa de México y que puedan ayudar a sus cocineros favoritos a subir al balcón.

Los espectadores cuentan con 10 votos para asignarlos al participante de su preferencia. Además, existe la posibilidad de repartir esos votos entre varios cocineros que consideren merecedores de apoyo. Como si eso no fuera suficiente, también hay disponibles 10 votos extra, lo que incrementa las oportunidades de respaldar a los concursantes que más han conquistado al público con sus platillos y personalidad.

Para votar ingresa AQUI.

¿Qué cocineros pueden recibir tu apoyo?

Los participantes que actualmente forman parte de esta dinámica de votación son:

Luis

Flor

Jazmín

Camila

Antrax

Ramaha

Ixdit

Claudia

Emmanuel

Diego

Lancer

Nora

Ismael



Cada uno de ellos ha demostrado su talento a lo largo de la competencia, enfrentando retos de eliminación, pruebas de creatividad y jornadas llenas de presión que han puesto a prueba sus habilidades culinarias.

“El que quedó mal eres tú": Este fue el primer encuentro entre Luis e Ismael en MasterChef 24/7

Las votaciones permanecerán abiertas hasta el día de mañana, momento en el que Claudia Lizaldi anunciará oficialmente el cierre de la dinámica. Por ello, si ya tienes a tu favorito, este es el momento perfecto para apoyarlo y compartir la votación con familiares, amigos y seguidores del programa.

Recuerda que cada voto cuenta y podría ser decisivo para que tu cocinero favorito consiga subir al balcón y continúe avanzando en la búsqueda del gran triunfo dentro de MasterChef 24/7.

