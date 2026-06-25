Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 25 de junio: estos signos tendrán mejoras económicas

¡Los astros han hablado! Oficialmente estamos en la temporada de cáncer, uno de los períodos más emotivos del año, dedicado a la transición. Por ello, te compartimos el horóscopo de Nana Calistar, quien cuenta con toda una serie de predicciones para los 12 signos del zodiaco en este jueves, 25 de junio. ¿Qué te deparan los astros hoy? Sigue leyendo y conoce las recomendaciones del universo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 25 de junio?

No le temas al rechazo, si sientes algo por alguien, exprésalo y evítate arrepentimientos. Disfruta de la vida y enfócate en salir adelante. Se marca una energía de confusión en tus sentimientos. En cuestiones de trabajo, pasarás por un período de estrés, así que organízate mejor. Deja de esperar demasiado de las personas, especialmente de tu pareja.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 25 de junio?

Deja de sufrir por quien ya no está, la vida es muy corta para aferrarse. Necesitas hacer una limpia en tus amistades. Quédate con aquellos que te brinden paz y no lamentes lo que no pudo ser. Deja de vivir en el pasado. Aguas con trámites o asuntos legales, revisa dos veces antes de firmar cualquier documento y no dejes las cosas para después. Date la oportunidad de volver a amar, siempre hay nuevas personas y mejores. En cuestiones de dinero, todo empieza a mejorar poco a poco.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 25 de junio?

Solo tú conoces tus batallas. Cuida lo que comes y bájale al estrés, porque se marcan problemas estomacales. Aguas con pérdidas de dinero u objetos, andas muy distraído. No temas darle una nueva oportunidad al amor. Se marca una situación que te hará valorar mucho a tu familia y a las personas que más te quieren. También se marcan cambios positivos en tu economía, te llega un dinerito extra o pago atrasado. Deja de vivir en el pasado y no permitas que los pensamientos negativos se apoderen de ti, especialmente antes de dormir.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 25 de junio?

Recuerda que no todo el mundo demuestra cariño de la misma manera que tú. No temas a las nuevas oportunidades y atrévete a enamorarte de nuevo. Eso sí, aguas con los cambios de humor porque andarás medio bipolar, así que respira y piensa dos veces antes de hablar. Cuídate de los chismes. En temas de dinero, las cosas comienzan a acomodarse poco a poco, pero debes dejar de gastar en cosas innecesarias y organizarte.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 25 de junio?

Deja de querer quedar bien con todos, porque no podrás. Se marcan días de mucho movimiento y decisiones que marcarán el resto de tu año. Existe la posibilidad de un crecimiento en temas de trabajo y dinero, pero podrías echarlos a perder por hacer caso a personas incorrectas. En temas del amor, se marca una energía un tanto revuelta, así que no te pongas a imaginar cosas que no son. Cuida más tu alimentación y presta más atención a tus amistades, que se marca un posible accidente.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 25 de junio?

Bájale dos rayitas a los pensamientos negativos. Recuerda que cuando te propones algo, lo consigues. Se marca la llegada de una persona que moverá muchas emociones en tu vida. También vienen cambios importantes en tu manera de pensar, aprendes a poner límites. En cuestiones de salud, cuida más tu cuerpo porque se marca una posible infección o malestar. La vida te pondrá oportunidades buenas para mejorar en lo económico y laboral.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 25 de junio?

Se marca una temporada de estrés en el trabajo. También te llega un dinero extra, ya sea un pago atrasado o un regalo inesperado, pero adminístralo bien porque también se marcan algunos gastos con relación al hogar. Cuídate de caídas o golpes y deja de vivir en el pasado. Entras a una etapa de sanación en la que poco a poco cierras viejas heridas. En temas del amor, se marca una energía interesante. La suerte te sonríe estos días, pero no presumas porque hay mucha envidia.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 25 de junio?

Hay una química muy intensa con alguna amistad. Disfruta el momento, siempre y cuando no tengas una relación. Deja de sufrir por gente que no te valora. En cuestiones de dinero, se visualizan cambios favorables, poco a poco empiezas a salir de esa mala racha. Cuídate de los excesos y presta más atención a tu estado de ánimo, que estará cambiando bastante. Haz una limpia energética a tu casa.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 25 de junio?

En temas del amor, los astros tienen un mensaje: todo a su tiempo. Si tienes pareja, aguas con caer en la monotonía. En cuestiones de dinero, poco a poco se empiezan a ver mejoras, aprovecha estas oportunidades que te presenta la vida para organizarte mejor y no gastar de más. Se aproximan días de cambios y nuevas ilusiones. Eso sí, debes dejar el pasado donde pertenece.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 25 de junio?

Te reencontrarás con familiares que hace tiempo no veías. La vida te está empujando a hacer eso que siempre has querido, así que no dudes más. Tus inseguridades y el orgullo comienzan a disminuir. Cuida tus palabras, porque andarás con la lengua suelta y podrías herir a quien no lo merece. Se marca un viaje o salida que te ayudará a despejar la mente. Presta más atención a tus sueños porque podrían revelarte algo.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 25 de junio?

Se te cae la venda de los ojos y comienzas a poner límites. Aguas con hacer promesas que no puedes cumplir. Necesitas más paz en tu interior. Esa noticia que tanto estabas esperando finalmente llega. Se marca una energía de dudas en temas del amor, así que presta atención a tu intuición. Ten cuidado con el estrés, especialmente en el trabajo. Respira profundo y organízate mejor.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 25 de junio?

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ponte las pilas. En temas del amor, se marca una energía intensa de pasión. Necesitas descansar más y prestar más atención a tu salud, especialmente en temas de peso. Cuida más tu cuerpo. Aléjate también de los chismes y no le sigas el juego a esas personas que solo te quieren hacer enfadar. La felicidad está más cerca de lo que crees, pero debes dejar de mirar al pasado.