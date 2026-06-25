Los Chefs ponen en evidencia la falta de entendimiento de los cocineros de MasterChef 24/7: “Tienen que pensar en el comensal”

El reto de la batalla por equipos de esta noche llevó al límite a los cocineros de MasterChef 24/7, pues tuvieron que cocinar para cuatro grupos de comensales (bailarines, fisicoculturistas y visitantes tanto asiáticos como foráneos); sin embargo, todo parece indicar que algunos de los platillos no cumplieron con el objetivo del desafío, al menos en la óptica de los paladares más exigentes de México.

Algunos de los ejemplos en los que los Chefs no estuvieron de acuerdo con las propuestas de los equipos estuvieron enfocados específicamente con los visitantes, pues el equipo azul decidió ofrecerles aguachile de atún a los turistas asiáticos, platillo que llamó la atención de Adrián Herrera y es que le compartió a Claudia, la capitana del grupo, que no pensaron en los comensales, ya que debieron de haber preparado un menú que no estuviera enfocado en alimentos a los que ya están acostumbrados.

El Chef les comentó a algunos de los integrantes que debieron de haber pensando en una propuesta más exótica para ellos, pero que no tuviera altos niveles de picor y grasa.

Por otro lado, el Chef Poncho Cadena había anticipado que los visitantes foráneos iban a ser un grupo complicado de complacer debido a su nacionalidad y el conocimiento que tienen de la gastronomía mexicana.

Hablando de este grupo de comensales, el equipo amarillo liderado por Ixdit presentó una "garnachita fit", propuesta que propició que el Chef Poncho sentenciara que "es un ejemplo perfecto de no leer al comensal" y "que pudieron haberlo resuelto en una tostada o una tortilla" y es que cabe apuntar que algo con lo que los paladares más exigentes de México y Gaby, la nutrióloga invitada, estuvieron de acuerdo es que la porción fue demasiado pequeña.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los nuevos cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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