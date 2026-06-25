“Me estaba viendo la cara de... pensativa": Flor manda un mensaje tras las acusaciones de sabotaje de Claudia y las “Divas”

La batalla por equipos del 24 de junio generó una de las noches más tensas que se han vivido hasta el momento en MasterChef 24/7, pues los cocineros están claramente divididos tras la implementación de la estrategia pensada por Luis y Claudia de separar a las "Guapas del barrio" y una de las participantes que no se quedó callada fue Flor.

La cocinera se valió de las cámaras del Mundo MasterChef para mandar un mensaje en el que mostró su descontento por la decisión de Claudia de elegirla como parte del equipo azul en el reto de ayer, ya que les "vieron la cara".

Flor apuntó que respeta la decisión de las "Divas" de tener una estrategia, pero que sí le molestó que fueran menospreciados con tareas mínimas durante la preparación de los platillos y que despreciaron su iniciativa de ayudar en la cocina; "cuando vi que me estaba viendo la cara de... pensativa, ahí sí exploté", sentenció la concursante.

La participante apuntó que está en MasterChef 24/7 para cocinar y que eso se demuestra en las galas. Además, compartió que espera no volver a compartir equipo con Claudia y que "como líder, le falta organización", aunque respetó su talento como participante del reality show.

Cabe señalar que las "Guapas del barrio" se deslindaron previamente de las acusaciones de sabotaje hechas por las "Divas" cuando volvieron al Mundo MasterChef.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los nuevos cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba al balcón.

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