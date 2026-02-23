Querido grupo de regional mexicano denuncia robo e incendio de su camioneta, tras los hechos en Jalisco y otras partes de México: “No encuentro las palabras”

Tras los operativos realizados este fin de semana en Guadalajara, Jalisco, el grupo de regional mexicano, Línea M, dio a conocer a través de redes sociales que les fue arrebatada su camioneta y con ello su material de trabajo.

De acuerdo con información difundida por la propia agrupación fueron interceptados en la carretera donde personas externas les pidieron bajar del vehículo donde viajaban, tras descender la camioneta les fue arrebatada para después ser incendiada.

Durante la grabación explicaron que venían de trabajar de la Ciudad de México y se dirigían a Mazatlán, Sinaloa por lo que no sabían como llegarían a su destino, debido a la falta de transporte y severos bloqueos, sin embargo, más tarde compartieron una imagen donde indicaron que lograron subirse a un camión de unos colegas.

Asimismo, revelaron que pese a la tristeza e impotencia que atravesaban se encontraban bien y deseaba que todos se cuidaran: “Gracias a Dios aquí estamos bien y a seguirle echando ganas plebes no está fácil, cuídense, aquí estamos sus amigos de la Línea M, bendiciones”. De igual modo, destacaron que volverán a empezar de cero tras las pérdidas que registraron este domingo 22 de febrero de 2026.

¿Quiénes son Línea M?

La agrupación de música regional mexicano, Línea M, es originaria de Mazatlán, Sinaloa, se formó en el 2023 y con el paso de los años ha ganado presencia dentro de la industria musical gracias a que su sonido se ha distinguido por mezclar ritmos tradicionales con toques modernos.

Entre sus éxitos se encuentran “Hombre de valor", “Algo especial” y “Hecho en Méx”, títulos que han destacado dentro de las plataformas de streaming.