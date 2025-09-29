Así se conocieron Litzy y el Chef Poncho Cadena

La historia de amor entre Litzy y el Chef Poncho Cadena sigue siendo una de las grandes sorpresas en el mundo del espectáculo mexicano. Sin embargo, algunas alarmas se despertaron entre los seguidores de ambas personalidades cuando en la previa a la anunciada boda confirmaran su cancelación.

¿Cómo se conocieron Litzy y Poncho Cadena?

Litzy y Poncho Cadena se conocieron en el marco del reality MasterChef Celebrity en su edición 2024 y, tiempo después, sorprendieron al hacer pública su relación sentimental y compromiso. Desde entonces, ambos se conformaron como una de las parejas que ha sorprendido a los mexicanos.

¿Litzy y Poncho Cadena cancelaron su boda?

Mientras las expectativas de los seguidores de Litzy y Poncho Cadena se centraban en su esperada boda, fue la propia cantante le encargada de confirmar una noticia inesperada. Es que durante una entrevista cedida al reportero Alan Morales señaló que suspendieron la ceremonia que estaba programada para el 11 de octubre.

“Según nosotros nos casábamos el 11 de octubre. No hemos preparado nada. Ha sido complicado porque los dos hemos estado del tingo al tango, afortunadamente, y pues hemos tenido que hacer otras cosas”, remarcó Litzy.

¿Habrá boda entre Litzy y Poncho Cadena?

Más allá de que la artista sorprendió con la cancelación de la boda, dejó en claro que solo se trata de una reprogramación. “Lo hicimos por la gente porque no avisamos con el suficiente tiempo”. Así, confirmó que la suspensión del matrimonio corresponde a la abultada agenda que ambos tienen en sus respectivas profesiones.

Por lo tanto, sí habrá boda entre Litzy y Poncho Cadena y es que “mejor vamos a tomarnos un poco de tiempo, no hay prisa. Ya sabemos que estamos juntos, que nos amamos, que todo está bien, que va caminando y que en algún momento lo podremos hacer”, sentenció.

