No se queda callada: Loreto Peralta responde a las críticas por aparecer en la casita de Bad Bunny tras decir que no le gusta el reguetón

¡Loreto Peralta no se queda callada! En los últimos días, se ha hecho viral un clip de una entrevista a la actriz en el que señala que “nunca” la verán escuchando reguetón, porque es un género que simplemente no le gusta. Posteriormente, la joven aparece bailando en la famosa casita de Bad Bunny , lo que desató un sinfín de críticas, en las que los usuarios la tacharon de “falsa”. Sin embargo, la mexicana no se queda callada y responde con un contundente mensaje.

Así respondió Loreto Peralta a las críticas por aparecer en la casita de Bad Bunny tras asegurar que nunca escucharía reguetón

Una vez que el video se hizo viral, la actriz optó por responder a las críticas y aclarar que tal entrevista se la hicieron hace seis años, es decir, cuando tenía tan sólo 15; por lo que sus gustos musicales ahora han cambiado. “Mi yo de hoy y mi yo de hace 6 años no se ubican”, señala la joven, poniendo fin, de una vez por todas, a la polémica. Actualmente, el video de Loreto Peralta en la casita de Bad Bunny es el más reproducido en su cuenta oficial de TikTok, con casi 40 millones de visualizaciones y cerca de cinco millones de likes.

Loreto Peralta responde a las críticas|TikTok

El clip de la entrevista original en el que Loreto asegura que no escucha reguetón

Tal como lo señaló la mexicana, la entrevista se realizó hace ya algunos años, mientras se encontraba de visita en una estación de radio. En esta, Peralta y el locutor hablan sobre sus gustos musicales y los géneros que los apasionan. Por su lado, la actriz revela que, en aquel momento, lo que más solía escuchar era rock y rock clásico.

“Lo que si nunca me vas a ver escuchando es el reguetón. Eso no puedo. O sea, lo respeto pero no le entiendo”, señala la actriz, para después compartir sus gustos musicales de aquel entonces. “De lo que sí soy muy fan es del rock. También del rock clásico y todas esas cosas. Del funk también soy muy fan (...) De The Cure soy súper mega fan, también soy muy fan de los Rolling Stones, los Red Hot Chili Peppers. Todo ese tipo de cosas me fascinan”, asegura Peralta, quien después agradece a su familia por inculcarle ese tipo de música.

¿Quién es Loreto Peralta, la actriz que conquistó a Bad Bunny?

El video de Loreto Peralta en la casita de Bad Bunny acaparó titulares por la conexión que se sintió entre la estrella mexicana y el cantante boricua, pues ambos intercambiaron miradas en más de una ocasión. Si bien para muchos esta fue la primera impresión de la joven, lo cierto es que Loreto cuenta con varios años de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Peralta debutó en la gran pantalla con tan sólo 8 años de edad, al interpretar a la querida Maggie en la cinta de No se Aceptan Devoluciones de Eugenio Derbez . Desde entonces, ha sumado diversos proyectos a su carrera, como La Casa de Las Flores y La Sirenita. Actualmente, se desempeña como influencer de moda, a la par que estudia producción.