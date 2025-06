Ella es Jessica Fernández, la prometida de Farid Dieck que ha sido criticada en redes

El nombre de Farid Dieck ha sonado con fuerza en los últimos días luego de anunciar su compromiso matrimonial con Jessica Fernández, quien ha sido severamente criticada en redes sociales.

Diversos internautas revivieron unas declaraciones que Jessica Fernández hizo hace aproximadamente 2 años sobre cómo inició su historia de amor con Farid Dieck, quien le rogó varias veces para que fuera su novia.

A raíz de esto, las redes sociales le hicieron un llamado a Farid Dieck para que recapacite y abra los ojos. Incluso, le pidieron seguir los consejos que él da en su podcast, mientras que otros lo llamaron “migajero”.

¿Quién es Farid Dieck? Farid Dieck es un famoso youtuber originario de Monterrey, Nuevo León que ha ganado popularidad con su contenido.

Dieck estudió Producción Musical Digital en el Tecnológico de Monterrey y Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Salud Mental por la Clínica Psicoanalítica de la Universidad de León (España) y una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro Eleia.

¿Quién es Jessica Fernández?

Jessica Fernández es una creadora de contenido de 29 años, es originaria de Monterrey, Nuevo León. Tiene un podcast llamado “Más Allá de la Rosa”, donde habla sobre violencia de género y estereotipos sociales. Actualmente tiene 1.9 millones de seguidores en Instagram, 2.4 de millones en TikTok y 1.45 millones de suscriptores en YouTube.

¿Farid Dieck defendió a su prometida?

En una entrega de premios en donde Farid Dieck fue galardonado en la categoría “Bienestar”, compartió unas emotivas palabras para Jessica Fernández, su prometida, quien ha recibido ataques en redes sociales.

“Quiero agradecer a una persona en especial que vino aquí conmigo y quiero contar mi historia. En verano de 2022 llevaba dos años pasando por mi peor momento profesional y uno de mis peores momentos emocionales de mi vida, mi visión empezaba a nublarse, empezaba a irme hacia abajo, a menospreciarme, a dudar de mí, a perder la fe en mí, pero por alguna razón tú me veías diferente”, dijo con la voz entrecortada.

“Tú me veías diferente, siempre me viste hacia arriba, siempre confiaste en mí, yo no lo entendía y aunque no podía verme a mí mismo de esa forma, en ese momento decidí confiar en tu mirada. Tomé prestado tus ojos y seguí adelante, estudié, me superé y de ese impulso nació ‘Relatos y reflexiones’”, agregó.