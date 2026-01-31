Los mejores videos musicales de Luis Miguel que dirigió el reconocido productor Pedro Torres

Pedro Torres falleció el viernes 30 de enero a los 72 años , a consecuencia de una enfermedad degenerativa, como lo es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la cual le fue diagnosticada hace meses. El reconocido productor trabajó en grandes proyectos para la televisión mexicana, pero también dirigió videos musicales, como los de Luis Miguel.

El “Sol de México” trabajó con el productor en diferentes ocasiones para recrear las historias de las canciones que son un éxito y quedarán para la historia. Ambos se conocieron en la década de los 80´s, cuando “Micky” comenzaba a consolidar su carrera musical y que este mes cumplió 42 años de trayectoria. Por ello, lo celebramos con 30 de sus secretos mejor guardados.

El productor dirigió varios videos de las canciones de Luis Miguel, entre ellas “La Incondicional”.|@ptorres

Los 2 grandes proyectos en el que Luis Miguel y Pedro hicieron juntos fueron los videos de “La Incondicional” y “La Media Vuelta”, los cuales están en el gusto de los fans del cantante. El primero de ellos, es de la canción más icónica del “Sol de México”, pues fue el parteaguas de su carrera en la que dejó de ser un adolescente y convertirse en un joven.

Mientras que el tema de José Alfredo Jiménez retrata la Época de Oro del Cine Mexicano y reunió a los mejores exponentes de la música y del espectáculo, pero el que más destacó en el video fue Juan Gabriel.

Estos son los videos musicales más importantes que hicieron Pedro Torres y Luis Miguel