ÚLTIMA HORA: Muere Pedro Torres, famoso productor de televisión mexicano

La mañana de este viernes 30 de enero se anunció el lamentable fallecimiento de Pedro Torres, reconocido productor de televisión. Padecía esclerosis lateral amiotrófica.

¿Quién era Pedro Torres?

Pedro Torres fue un importante y reconocido productor de televisión. No solo destacó en dicha área sino también en la fotografía, misma que le apasionaba. Entre sus trabajos más reconocidos destaca la producción del video "La Incondicional" de Luis Miguel. Sin embargo, también trabajó con otros artistas como Emmanuel, Amanda Miguel, entre otros. Por otro lado, fue ex esposo de la actriz y cantante Lucía Méndez.

Aunque las causas de su fallecimiento aún no son reveladas, el productor tuvo un padecimiento grave: Esclerosis lateral amiotrófica y fue a través de un comunicado de su familia que la noticia fue dada a conocer.

Por su parte el mensaje de la familia expresó que Pedro partió "lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demas seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento". Por otra parte agradecieron las muestras de cariño que el productor recibió mientras enfrentaba su problema de salud y solicitaron a todos los medios y público en general respetar el momento de duelo y pérdida que están a atravesando. La familia aclaró que el productor será velado de forma privada.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

Esta enfermedad es neurodegenerativa, avanza con el paso del tiempo y es letal ya que afecta determinadas neuronas lo cuál provoca una parálisis muscular e impide la motricidad, el habla, la deglución e incluso la respiración. Desafortunadamente esta enfermedad no tiene cura y las personas que la padecen suelen vivir de tres a cinco años, dependiendo del avance progresivo que se presente en cada paciente.

Alguno de los síntomas que las personas que padecen esta enfermedad llegan a presentar son: debilidad muscular, atrofia, espasmos y calambres, cambios en la voz, cansancio excesivo, dificultad para masticar, y en algunos pacientes se llegan a presentar cambios emocionales al igual que en la forma de comportarse.

