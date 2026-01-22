Reportan a Lucero Mijares con complicaciones de salud: ¿cuál es su estado?

En las últimas horas, el estado de salud de la joven actriz y cantante, Lucero Mijares ha levantado las alarmas en las redes sociales, al darse a conocer que presentó algunos problemas de salud, mismos que tuvo que ser atendido de manera rápida para evitar posibles complicaciones.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Lucero y Manuel Mijares compartió un video en donde detalló todo lo que está sucediendo con ella y con su estado de salud, aunque para suerte de sus miles de fans, la joven aseguró que ya se encuentra en recuperación.

¿Qué está pasando con la salud de Lucero Mijares?

De acuerdo con lo que comentó Lucero Mijares , los problemas de salud que ha tenido que enfrentar en los últimos días, estuvieron relacionados con las temidas muelas del juicio. En el video que publicó en sus redes sociales, la joven se muestra protector dental, mientras contaba que había tenido que someterse a un procedimiento para extraerlas, ya que tenía molestias en esa zona de su boca.

Hola, qué tal. Ahora sí me quitaron las muelas del juicio. Sé que todos querían saber. Por si tenían el pendiente, me siento muy bien, estoy hablando muy bien

Aunque se encuentra en recuperación, la joven mencionó que puede hacer sus actividades de manera normal, pero tiene que tener ciertos cuidados, los normales cuando una persona se somete a ese tipo de procedimientos.

Sin embargo, pese a las complicaciones de salud que tiene Lucero Mijares, la joven sigue demostrando el gran talento que tiene en el teatro musical, siendo una de las grandes promesas de la nueva generación de cantantes y actores. Recordemos que la joven ya se ha subido al escenario en más de una ocasión con su padre, Manuel Mijares y otras veces lo ha hecho sola.

