Lucero Mijares alza la voz contra el odio hacia Ángela Aguilar tras recibir importante reconocimiento

Lucero Mijares fue galardonada con el Premio Arlequín, un reconocimiento que celebra su destacada y prometedora carrera como cantante y actriz en el teatro musical. Con una sonrisa de gratitud, la joven artista expresó su emoción al recibir este honor: “Este premio significa muchísimo para mí, y pues muchas gracias a todos por confiar en mí. Gracias”, declaró.

Lucero Mijares pide detener ataques contra Ángela Aguilar

Durante la alfombra roja del evento, Lucero aprovechó los micrófonos para hablar en defensa de Ángela Aguilar, quien ha sido blanco de críticas en redes sociales en los últimos meses.

La joven cantante no solo destacó el talento de Ángela, sino que hizo un llamado a detener los mensajes de odio: “Creo que la gente a veces comenta pura barbaridad. Está muy cañón. Ella es una mujer súper talentosa que no tiene que hacer caso a lo que dicen. Yo la admiro muchísimo y espero conocerla pronto. También me encantaría colaborar con ella”.

Lucero Mijares conoció a Ariana Grande

Además de su reconocimiento y declaraciones, Lucero compartió una experiencia inolvidable tras bambalinas durante la premiere de la película Wicked en la Ciudad de México. Allí, reveló que tuvo la oportunidad de convivir con Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas del filme.

Sin embargo, confesó entre risas cómo los nervios le jugaron una mala pasada: “Quería comentarles que estuve en El Mago, pero como estaba tan nerviosa, se me olvidó todo el inglés que sabía. Solo dije: '¡Hola, las quiero, bye!’”.

