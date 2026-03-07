Luchador Penta Zero Miedo sorprende a niño que vendía dulces en la calle y le cumple un sueño

Andy, un pequeño niño que vendía dulces en la calle fue sorprendido por el luchador mexicano Penta Zero Miedo para obsequiarle dos figuras del gladiador, el emotivo encuentro ha generado miles de reacciones en redes sociales.

¿Por qué Andy vendía dulces?

A través de redes sociales se viralizó que Andy, un pequeño niño, se encontraba vendiendo dulces en la calle con el objetivo de conseguir dinero para comprarse las figuras de su luchador favorito. En los videos que se compartieron a través de la cuenta andyfamilymx en instagram, se pudo ver a Andy decir en las calles “Llévele, llévele, sus dulces en cinco pesos”. En los clips se ve como el gran fan de Penta no se rinde en su meta, pues él mismo dijo que sus papás le han dicho que tiene que esforzarse y trabajar duro para cumplir sus sueños.

¿Cómo fue el encuentro entre Andy y Penta Zero Miedo?

El reconocido luchador sorprendió a Andy no solo con su visita sino que llevó el Campeonato Intercontinental de la WWE y le regaló dos figuras firmadas por él. “Ahora ya no tienes que vender dulces” fueron algunas de las palabras que el famoso luchador le dijo a Andy, quién estuvo muy emocionado por el gesto de uno de sus grandes ídolos. Este hecho se viralizó de forma rápida en redes sociales y para muchos ha demostrado la gran humanidad de Penta así como el gran ser humano que es debajo del ring.

Por otro lado, en la misma cuenta de instagram se han compartido videos donde Andy ha demostrado ser un gran fan y conocido de la lucha libre, pues hay un video donde él reacciona al primer campeonato de Penta y otro donde dice en nombre de todos los luchadores que tiene en figuras.

¿Quién es Penta Zero Miedo?

Es un luchador mexicano profesional nacido en 1985, actualmente cuenta con el Campeón Intercontinental de la WWE, luego de vencer a Dominik Mysterio. Una de las frases más representativas del luchador es “Cero Miedo”. Anteriormente tenía el nombre de “Pentagón Jr.”. Su estilo rudo y máscara blanco con negro han sido una de sus identidades más fuertes. Cuenta con su propio gimnasio en Ecatepec, mismo que tiene un ring, con lo que ofrece la oportunidad de practicar el deporte a muchas personas que quizás no pueden trasladarse a la Ciudad de México.