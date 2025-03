Lucía Méndez rinde homenaje a Dulce, pero en redes ponen en duda su amistad

Luego de más de 40 años de amistad, muchas personas cercanas y seguidores de la fallecida cantante Dulce, aseguran que entre ella y Lucía Méndez las cosas no terminaron bien, pero es la propia actriz quien sale a aclarar todos estos rumores, aunque los usuarios en redes sociales opinen lo contrario.

Lucía Méndez decidió rendirle un homenaje a su amiga Dulce, quien falleció el pasado 25 de diciembre, con el estreno de la canción “Sabor a nada”, tema que grabó a dueto con ella medio año antes de fallecer. Pero esto parece que no le agradó mucho a los seguidores de la intérprete de “Déjame volver contigo”, y así lo dejaron ver en los comentarios:

“Qué lástima, se veía una amistad sincera, yo las amo a ambas”, “Esta señora limpiando lo que hizo, demasiado tarde”, "¿No se pelearon horrible?”, “Hubieran arreglado los problemas que tuvieron en vida”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video que compartió Lucía en su cuenta de Instagram, donde aparece con la desaparecida cantante en una sesión de fotos.

A pesar de los comentarios negativos, Lucía Méndez declaró en una reciente entrevista que la amistad nunca terminó entre ellas: “Vivimos experiencias maravillosas, el dueto nos salió muy lindo, nos llevábamos muy bien, había mucho cariño y no murió enojada ni nada porque siempre existió mucho amor”.

“Este dueto es a su memoria, para recordarla, venerarla, hacerle un pequeño homenaje, acordarme de ella, y no creas, después sí me pongo nostálgica porque sí la extraño y sí me dolió que muriera, muchísimo. Me vino como una crisis tras su partida”, agregó.