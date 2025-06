Luis Ernesto Franco fue separado de su madre biológica cuando era un niño

Tremendas revelaciones las que hizo hace algunos momentos el actor de cine, teatro y televisión, Luis Ernesto Franco, quien además de dar a conocer que sufrió abuso en su niñez, reveló que fue separado de su madre cuando todavía era muy pequeño.

Luis Ernesto Franco, de 41 años de edad, es un actor muy reconocido; sin embargo, su pasado no fue nada sencillo, así lo reveló en un video que compartió con sus más de 1 millón de seguidores en Instagram.

¿Cómo fue la infancia de Luis Ernesto Franco?

En el video aparece Luis Ernesto Franco sosteniendo unas cartulinas blancas, mismas en las que detalla que a los 4 años lo hicieron tomar una de las decisiones más fuertes y dolorosas de su vida, quedarse con su madre o con su padre.

¿Luis Ernesto Franco fue separado de su madre? En otra de las cartulinas, Luis Ernesto Franco reveló que “no volví a ver a mi madre biológica hasta los 11 años” y que “a los 7 años fui abusado. Viví con ese secreto toda mi niñez”.

Así mismo, aseguró que “a los 11 años me fui a vivir con mi mamá, pero al año me corrió de su casa. De los 12 a los 17 años estuve de casa en casa buscando un hogar. Toda mi adolescencia soñaba con dos cosas: Tener un hogar y ser actor. Logré trabajar como actor y tener éxito, pero también llegaron las drogas, las depresiones y la pérdida de rumbo”.

¿Quién fue la madre de Luis Ernesto Franco? Recordemos que el padre del actor murió en el años 2020, mientras que Elsa Tiznado, su madre, falleció en el año 2023. En aquel entonces Luis Ernesto Franco le dedicó un emotivo mensaje.

“¡El cielo está de party! Sé que estás danzando, gozando y brindando con mis abuelos, mi papá y los ángeles que te recibieron en la puerta del cielo. Vuela, vuela alto madre mía... que aquí te recordaremos con mucho amor e historias donde hablar cosas hermosas de ti, no será fácil…”.

“Y no porque fuiste perfecta, porque nadie lo somos, pero porque reconozco la madre amorosa, divertida y siempre orgullosa de sus hijos que fuiste. Hiciste lo que pudiste, con la herramientas que tenías, y no tengo duda del inmenso amor que me tenías. Solo puedo decirte, ¡gracias! ¡Gracias por darme la vida y siempre ser mi porrista número 1!”.