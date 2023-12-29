Luis Ernesto Franco honrará la memoria de sus padres con una película
En entrevista exclusiva para Ventaneando, Luis Ernesto Franco declaró que extraña mucho a sus padres y así es como honrará la memoria de ellos.
Luis Ernesto Franco, mejor conocido como ‘El Güero’, dedicará a sus padres recientemente fallecidos, Elsa Tiznado y Luis Ernesto Franco, la película “Todavía conmigo” que filmó antes de que ellos murieran, y sin saber que al final, la trama sería algo con lo que se identificaría totalmente, pues trata justamente del duelo.
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¿Qué dijo Luis Ernesto Franco?
En entrevista exclusiva para Ventaneando, Luis Ernesto Franco declaró que “creo que lo de mi papá me pegó de golpe, con mi mamá, no es que ya estuviera preparado, pero ya estaba más fuerte”.
El actor reveló que extraña a sus padres y cuando todavía vivían hizo una película llamada “Todavía conmigo”, misma que “habla de cómo el duelo, de cómo empiezas a dejar ir poco a poco a las personas que amas, y cómo pasas por esta emociones de culpa, resentimiento, coraje y extrañamiento”.
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“Curiosamente, primero filmé la película y después se fue mi papá a los meses, y después mi mamá y, hoy más que nunca, tiene mucho sentido esta película. Sin saber lo que iba a pasar parece que predije el futuro y mi personaje es de cómo va dejando ir a su esposa poco a poco”, añadió Luis Ernesto Franco.
¿A quiénes les dedica esta película?
El actor señalo que “la película va dedicada a todas las personas que se nos han ido y a mí, en particular a mi papá y a mi mamá que cada vez los siento más presentes, suena trillado pero pues tienes tus angelitos que te están cuidando y sobre todo que, siempre cualquier decisión que tomaba quería que se sintieran orgullosos, pero ahora más que nunca”.
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¿Le gustaría convertirse en padre?
En otros temas, el actor y productor confesó sí le gustaría convertirse en padre al lado de su flamante esposa, la rusa Roza Laven. “Haciendo la tarea, haciendo las planas de palitos y bolitas y esperando en Dios que pronto pegue”.