Luis Ernesto Franco confiesa en VIDEO que sufrió de abuso e intentó quitarse la vida pero decidió “no rendirse”

Tremenda noticia con la que nos despertamos este martes 10 de junio, pues el actor de cine, teatro y televisión, Luis Ernesto Franco, reveló en un mensaje que sufrió abuso durante su infancia.

Sin embargo, eso no es todo, pues el histrión de 41 años detalló que hace un tiempo pensó en quitarse la vida, lo que encendió todavía más las alarmas y despertó la preocupación de sus millones de fans, quienes le enviaron sus de muestras de apoyo.

¿Qué dijo Luis Ernesto Franco sobre el abuso que sufrió?

Ante su más de millón y medio de seguidores en Instagram, el actor de “La hija del jardinero”, “Secretos del alma”, “Bajo el mismo cielo” y “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas” compartió un video en el que relató algunas experiencias de su infancia, adolescencia y adultez.

“A los 4 años ante un juez, me hicieron tomar la decisión más dolorosa. ¿Te quedas con Papá o Mamá? Ellos se van a divorciar”, “A los 7 años fui abusado y viví con el secreto toda mi niñez”, relató el actor mexicano Luis Ernesto Franco.

¿Luis Ernesto Franco intentó quitarse la vida? De igual forma, Luis Ernesto Franco contó que desde que tenía 11 años se quedó sin hogar, por lo que en su adolescencia y juventud enfrentó problemas de depresión y adicción que lo llevaron a intentar quitarse la vida.

“De los 12 a los 17 años estuve de casa en casa buscando un hogar. Toda mi adolescencia soñaba con dos cosas: Tener un hogar y ser actor. Logré trabajar como actor y tener éxito, pero también llegaron las drogas, las depresiones y la pérdida de rumbo”, agregó el actor.

“En mis 30 toqué fondo e intenté quitarme la vida”, escribió Luis Ernesto Franco y agregó que “he sanado, he construido, me he levantado. Y lo más importante: he podido vivir en paz conmigo”.

¿Quién es el actor de series y telenovelas Luis Ernesto Franco?

Es un actor y productor egresado del CEFAC (Centro de Formación Actoral). A lo largo de su trayectoria ha participado en diversas producciones televisivas. Su primera oportunidad en el cine llegó con el largometraje “Amar”. Luis Ernesto Franco es co-fundador de “Los Weros Films”. Actualmente está casado con Roza Franco, con quien procreó a su hijo Leo, el cual cumplió el pasado 13 de mayo un año de edad.

