Estafan a Luisito Comunica con miles de pesos: “Me acaban de robar en una página”

El pasado martes 21 de abril el creador de contenido Luisito Comunica compartió una historia en sus redes sociales en las que comunicó que había sido estafado con la cantidad de $1,300 dólares ya que había comprado boletos para asistir a un concierto.

¿Cómo fue la estafa a Luisito Comunica?

Por medio de su cuenta de instagram, el creador de contenido especializado en viajes a través de todo el mundo, compartió que había sido víctima de una estafa de $1,300 dólares, lo que convertido en pesos mexicanos equivale a $22,533.29. En su video aclaró que la compra había sido de unos boletos para ver al artista “The Weeknd”, misma que había hecho en una página llamada “StubHub”. El influencer mencionó que en el pasado ya le habían robado con unos boletos para asistir a un concierto de Daddy Yankee. Luisito Comunica explicó que le llegó un correo a su bandeja en el que supuestamente le habían llegado sus boletos, sin embargo, eso nunca pasó. El creador mencionó que luego de esa situación pidió ayuda “Entré a la página de ayuda, hablé con un robot todo inútil no, hablé por teléfono… luego hablé con un humano; no me pudo ayudar en nada” fue parte de lo que Luisito expresó en su video.

El influencer aseguró que los boletos que había comprado eran en una “buena zona” además de que explicó que se sentía mal por haber caído en la estafa pues pensó “Ya cambiaron, seguro ya es una página más chida”. Por su parte expresó que le llegó un correo en el que le comentaron que debía esperar de 24 o 48 horas, pero el concierto estaba a punto de suceder. Luisito dejó ver su gran enojo ya que se encontraba muy emocionado por asistir a dicho evento, algo que ya no iba a poder suceder. “Neta no confíen en “StubHub”, te pueden robar muy fácil…unas ratas, unas ratotas y no ayudan en nada” fueron algunas de sus palabras ya que expresó que se sentía muy decepcionado.

¿Quién es Luisito Comunica?

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido en redes sociales como “Luisito Comunica” es un creador de contenido mexicano originario de Puebla. Actualmente es uno de los youtubers más exitosos en la plataforma, incluso ha destacado como empresario. Su contenido actualmente está enfocado en mostrar cómo son algunos países del mundo, sus tradiciones, formas de vida y gastronomía. Hoy en día su canal cuenta con más de 45 millones de suscriptores y en instagram tienen 33.3 millones de seguidores.