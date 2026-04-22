5 diseños elegantes en tendencia 2026 de uñas acrílicas cortas para niñas de 15 años

El Día del Niño está a la vuelta de la esquina y ninguna celebración estaría completa sin un buen outfit, por ello ahora te contamos de 5 ideas de uñas acrilicas pensadas para niñas de 12 a 15 años que te harán ver más elegante, aesthetic y moderna.

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Manicura perfecta para uñas en acrílico

Dentro del Nail art, la manicura en acrílico es una técnica de uñas artificiales que combina un polímero en polvo y un monómero líquido que forma una capa resistente sobre la uña natural, el cual se endurece con el contacto con el aire. Ahora te contamos 5 ideas de uñas acrílicas cortas que cambiarán por completo tu estilo.

Nude con Micro-French: Este estilo fomenta una manicura con base nude natural y un estilo french muy limpio y delgado, lo que fomenta una apariencia pulcra y estilizada.

Diseño Efecto Carey: Este estilo de nails art fomenta el uso de estampados crey en tonos neutros como marrón u oscuros, el cual transforma la manicura en un look elegante, moderno y perfecto para cualquier situación.

Acrílico Mate con Detalles Metálicos: Una apuesta segura y efectiva puede ser el optar por una base en acrílico mate primordialmente en tonos oscuros y retocar con figuras geométricas o líneas delgadas en tonos de oro y plata. Este estilo aporta modernidad y elegancia.

Animal Print Minimalista: Un clásico que no pasa de moda es el estampado de animal print, el cual si se emplea de manera sutil y elegante puede ser la combinación perfecta para una base en nude.

Efecto "Ojo de Gato": Este estilo de manicura busca dar un acabado magnético el cual es perfecto para complementar cualquier estilo, lo que lo convierte en una opción ideal para destacar un atuendo casual o complementar un outfit elegante.

Sin duda la manicura en acrílico para niñas jóvenes es una apuesta en tendencia y más si se hace de manera sencilla, en uñas cortas, lo que lo convierte en una opción espectacular para combinar cualquier estilo.