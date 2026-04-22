El ritual que debes hacer HOY, 22 de abril de 2026, para atraer abundancia a tu vida con la bendición de Júpiter

Este 22 de abril es el día perfecto para manifestar abundancia en tu vida gracias a la bendición de Júpiter. Así que, si no te ha ido tan bien o simplemente deseas atraer cosas buenas a tu vida, te compartimos un ritual imprescindible para el día de hoy: se trata de la cruz de miel. Aquí te explicamos lo que debes hacer paso a paso.

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¿Qué es el ritual de la cruz de miel?

El ritual de la cruz de miel es famoso en el mundo del esoterismo por atraer abundancia, prosperidad y fortuna a tu vida. Como su nombre lo indica, consiste en trazar una cruz con miel que simboliza la dulzura y buena fortuna.

Así es el ritual de la cruz de miel para atraer abundancia a tu vida con la bendición de Júpiter HOY, 22 de abril

Este martes se marca la llegada del portal 22 junto con la bendición de Júpiter, dando como resultado un escenario astrológico de gran magnitud, pues Júpiter es conocido como el planeta de la fortuna y el crecimiento, por lo que su bendición actúa como un catalizador para el portal.

Dicho esto, el ritual de la cruz de miel para atraer abundancia a tu vida este 22 de abril consiste en tomar un poco de miel con tu dedo índice y tu mano dominante para trazar una cruz en tu lengua. Este procedimiento se debe hacer tres veces. Cada una de ellas tendrás que decretar tres afirmaciones diferentes:



Afirmación 1: Que Júpiter bendiga mi mente

Que Júpiter bendiga mi mente Afirmación 2: Que Júpiter bendiga mi espíritu

Que Júpiter bendiga mi espíritu Afirmación 3: Que Júpiter bendiga mi cuerpo y mi palabra

Si no tienes miel, puedes hacer el ritual con canela, ya que esta también sirve para atraer la abundancia y prosperidad. Cabe mencionar que este procedimiento debe hacerse antes de las 7:00 p.m., según expertos. Aquí te compartimos una explicación más detallada para que no dejes pasar la bendición del “Gran Benefactor” HOY, 22 de abril.