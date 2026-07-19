Medio Tiempo Final Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS | ver transmisión show BTS, Shakira, Justin Bieber y Madonna por TV Azteca: HOY domingo 19 de julio desde Estadio New York; concierto online de Espectáculo Final Copa Mundial de la FIFA 2026TM

Este fin de semana se hará historia porque, por primera vez, habrá un gran show de entretiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y previo a ella, la ceremonia de Clausura del Mundial 2026. BTS, Shakira y Madonna son quienes encabezarán la presentación, y a continuación te decimos dónde puedes verla totalmente gratis el domingo.

Te invitamos a leer: BTS y Shakira en el Mundial 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión de la ceremonia por TV Azteca de Clausura del Mundial 2026 domingo 19 de julio; concierto de Madonna y Justin Bieber online

Dónde ver el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en vivo y gratis

La ceremonia de clausura y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se van a transmitir por Azteca 7, en televisión abierta y de manera gratuita. También estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

Te puede interesar: Ceremonia de Clausura del Mundial 2026: Ver por TV Abierta, Streaming y EN DIRECTO la transmisión de HOY 19 de julio de Final del Mundial 2026 por por Azteca 7

La transmisión comenzará el domingo 19 de julio, a las 11:30 A.M. (hora de la Ciudad de México); podrás disfrutar la mejor cobertura, análisis, comentarios expertos y contenido extra antes, durante y después del juego.

Quién se presentará en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Antes del partido entre España vs. Argentina, se realizará la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Nos referimos al momento en que aparecerán artistas como Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger; en este show también se espera la participación de Tom Cruise, aunque no se sabe qué tanto estará presente o con qué stunt nos va a sorprender.

Se ha dado a conocer que la ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del partido como tal.

Durante el medio tiempo del partido, es cuando podremos ver a BTS, Shakira y Madonna. También estarán Justin Bieber, Coldplay, Burna Boy y Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York. Asimismo, habrá personajes infantiles para reafirmar que este show está dedicado a toda la familia; entre ellos estarán Los Muppets y personajes de Plaza Sésamo.

De esta manera es como culminará el evento que mantuvo los ojos del mundo puestos en México, Estados Unidos y Canadá, por un total de 39 días.

¿A qué hora inicia la ceremonia de Clausura del Mundial 2026?

La ceremonia de Clausura del Mundial 2026 dará inicio a las 11:30 am, es decir, una hora y media antes de que comience el partido entre Argentina y España para definir quién será el campeón. Este partido lo podrás ver también en vivo por la señal de TV Azteca.

¿A qué hora sale Justin Bieber a cantar por el show de medio tiempo del Mundial?

Justin Bieber, BTS y Madonna saldrán a presentar su espectáculo por el medio tiempo del Mundial 2026 en cuanto acabe el primer tiempo del partido entre España y Argentina. Recordemos que los tiempos en los partidos de fútbol duran 45 minutos, mas el tiempo de compensación que agregue el árbitro, por lo que saldrán a cantar aproximadamente a las 13:45-13:50 pm.

¿Dónde ver en vivo y gratis la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026?

La ceremonia de Clausura del Mundial 2026 la podrás disfrutar totalmente en vivo y gratis en tv abierta de México por la señal del canal 7, de igual manera, si quieres verla por internet, puedes verla en la página de azteca 7.