Lupillo Rivera sorprende al revelar que ha perdido casi en su totalidad la audición

Hace poco, Lupillo Rivera preocupó mucho a sus seguidores al revelar una información que tenía muy privada. Y es que, en ocasiones muchas personas piensan que cuando son famosos, es difícil que pasen por momentos muy complicados.

En esta ocasión, el cantante de regional mexicano dio a conocer que esto ya le está pasando factura y ha comenzado a tener algunos problemas muy graves de salud. Por medio de una entrevista que otorgó al programa ‘Despierta América’, Lupillo Rivera se mostró muy afectado al revelar que está teniendo una pérdida auditiva severa, hecho que está afectando su desempeño laboral.

Alfredo Adame le contesta a los que lo llaman homofóbico y dice que no tiene hijos TV Azteca [VIDEO] Alfredo Adame responde a quienes lo consideran homofóbico e incongruente y asegura que Sebastián no es parte de los suyos y es una “marioneta de su mamá".

¿Lupillo Rivera está perdiendo el oído?

De acuerdo con lo que se comentó, todo parece indicar que esto sucedió después de que salió de un reality, aunque por meses todos los temas de salud los había mantenido en privado. Sin embargo, ahora reveló que su problema auditivo es muy grave, pues ha perdido casi por completo la función del oído de un lado, pero el otro tampoco funciona por completo.

Creo que este momento es muy fuerte para mí porque me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho el escenario, la adrenalina. No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar, la puerta; en el escenario me baso en la vibración

Agregó que comenzó con especialistas en otorrinolaringología, pero el problema ya está avanzado, por lo que le está afectado de forma profesional y emocional, aunque por el momento el cantante no ha compartido su diagnóstico exacto.

Por otra parte, se ha mencionado que Lupillo Rivera podría cambiar la fecha de algunas presentaciones que ya tenía programadas, para tomar unos días de descanso con el objetivo de mejorar su condición.

