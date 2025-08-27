Lupillo Rivera revelará secretos sobre Belinda en su autobiografía

El cantante Lupillo Rivera llena de expectativas a sus seguidores en la previa del lanzamiento de su autobiografía llamada “Tragos amargos”. El libro promete ahondar en la vida del artista y revelar, entre otras cosas, secretos sobre su relación con la estrella Belinda.

Lupillo Rivera, de 53 años de edad, ofrecerá en su público un ejemplar en donde “desnuda su alma por completo y sin autocensura”, según describe la editorial Penguin Random House. La presentación se realizará en el mes de septiembre, por lo que la intriga se mantiene sobre lo que contendrá.

¿Cuándo se publica la autobiografía de Lupillo Rivera?

Según confirmó Lupillo Rivera en sus redes sociales, su autobiografía será presentada en sociedad el próximo lunes 22 de septiembre del 2025. Será en un evento exclusivo que se llevará a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, en donde el artista firmará algunos ejemplares a los asistentes que lo acompañen.

“Tragos amargos” está generando mucha expectativa en la previa a su presentación y es que, según se precisa en las redes sociales de Lupillo Rivera, “el Toro del Corrido se decidió a revelar su historia real en una narración conmovedora sin dar tregua, donde ven la luz los más custodiados secretos que nunca contó a la prensa”.

¿Lupillo Rivera hablará de Belinda?

Según señala la editorial que publicará la autobiografía del cantante, el libro de Lupillo Rivera expondrá detalles de su vida “arrancando desde su infancia y juventud, habla sin tapujo de sus inicios, su familia, sus matrimonios, sus amores, su carrera y sus tragedias”.

El cantante hará referencia en su libro a la relación que mantuvo con Belinda, de la cual revelará algunos secretos y ahondará en la ruptura sentimental. Lupillo Rivera dejará en esta autobiografía al descubierto su vida en lo que han señalado como “su más extenso, sincero y dramático corrido”.

