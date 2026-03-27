Lupillo Rivera continuará demanda contra Belinda: “hasta donde tope”

Lupillo Rivera ha expresado que no piensa llegar a un acuerdo con Belinda, luego de que ella lo denunciara por violencia digital por lo que continuará con su contrademanda ejercida hacia la intérprete de “Dopamina” pues la señalan de “falsedad de declaraciones” y “fraude procesal”.

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre la contrademanda hacia Belinda?

De acuerdo con declaraciones del cantante Lupillo Rivera, mejor conocido como "El Toro del Corrido" no pretende llegar a ningún acuerdo con Belinda luego de que ella lo demandará.

“...nosotros no vamos a hacer ningún trato, nosotros vamos con todo adelante. Picaron la cresta del gallo, hay que entrarle al palenque a la pelea” fueron algunas de las declaraciones del artista dejando en claro que va a continuar con el proceso legal “No hay vuelta atrás, todo lo vamos a echar adelante hasta donde tope. Cueste lo que me cueste y pierda o gane, simplemente tengo que hacerlo…” fue parte del mensaje que emitió ell famoso cantante además de que señaló que busca demostrarle al público que “algunas cosas no se valen”. Luego de esas declaraciones públicas, Belinda no se ha pronunciado ante la situación.

¿Por qué Belinda demandó a Lupillo Rivera?

En octubre de 2025 “La Princesa del Pop Latino”, intérprete de temas como “Ángel”, “Luz sin Gravedad”, “Bella Traición”, entre otros demandó a Lupillo Rivera luego de que el cantante revelara detalles íntimos sobre la cantante en su libro titulado “Tragos Amargos” por lo que la denuncia procedió por presunta violencia digital y mediática. Ante estos hechos las autoridades de la Ciudad de México otorgaron a Belinda medidas estrictas de protección para cuidar su integridad.

Por su parte el abogado de Belinda, Eduardo Osiel García, otorgó una entrevista a un medio de comunicación en donde se pronunció ante los hechos y su postura legal para defender a la artista donde mencionó que no buscan erradicar la libertad de expresión sino detener por completo el daño a la imagen de la artista, quién además de ser una figura pública reconocida en la industria musical, es una mujer.

“... los comentarios que ha referido y la imagen que ha utilizado de su persona se han hecho de manera despectiva y, a mi parecer, para quererse dar fama o hacer uso ilegal de su nombre” fueron algunas de las palabras del abogado de la cantante. Por otro lado, Eduardo Osiel García, mencionó que el libro de Lupillo Rivera contenía imágenes y videos de la cantante que ella nunca autorizó ser compartidas por lo que las autoridades otorgaron medidas para eliminar el contenido de dicho libro.

Hasta el momento se desconoce más sobre el avance de la contrademanda que Lupillo Rivera ha mantenido hacer en contra de Belinda, sin embargo el cantante continúa con su postura firme de darle pie al proceso legal.