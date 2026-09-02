¿Murió Lupita TikTok? Esto se sabe sobre la noticia que circula en redes sociales

A través de redes sociales se comenzó a difundir la noticia sobre la muerte de Guadalupe Villalobos, famosa creadora de contenido, mejor conocida como “Lupita TikTok”, esta información fue publicada por parte del usuario “Aspergillus Niger” a través de “X”, antes twtitter. Sin embargo, hasta el momento esto se trata de información falsa ya que solo es una fake news.

¿Por qué se dice que Lupita TikTok murió?

Por ahora se desconoce la razón por la que esta información se ha compartido, a pesar de ser falsa. Sin embargo, hoy en día es una práctica común de desinformación, especialmente porque actualmente con el uso de la Inteligencia Artificial se pueden manipular mensajes y datos. Incluso a través de redes como TikTok se han hecho videos con IA informando de muertes o bien; se señalar que figuras públicas que ya han fallecido, siguen vidas como lo hicieron hace algunos meses con Xavier López Rodríguez “Chabelo”.

¿Qué dijo Lupita TikTok sobre su supuesta muerte?

Hasta el momento la creadora de contenido no se ha pronunciado ante la información falsa. Su última publicación en su cuenta de instagram fue este miércoles 03 de septiembre en donde la influencer compartió un video con una canción haciendo diversos movimientos gestuales.

Por su parte, el mensaje en “X” compartido por el usuario “Aspergillus Niger”, quien incluso escribió “cualquier muerte es lamentable la vdd que descanse en su paz” ya alcanza las más de 400 mil vistas y tres mil “me gusta”.

¿Quién es Lupita TikTok?

Guadalupe Villalobos, mejor conocida como "Lupita TikTok" es una famosa creadora de contenido que actualmente cuenta con más de 300 mil seguidores en su perfil de Instagram y con más de un millón en TikTok. Actualmente tiene 22 años de edad y es originaria de Monterrey Nuevo León. En redes sociales ganó gran viralidad debido a un error que tuvo en el que mencionó que el cuerpo humano tiene siete huesos. Sin embargo, su estilo, humor y forma de ser la ha llevado a consolidar una gran comunidad que sigue de manera fiel su contenido. Hoy en día ha hecho colaboraciones con otras celebridades como Poncho de Nigris, Adrián Marcelo, Larely Ruíz, Dani Flow, entre otros.

