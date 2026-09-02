Médicos recomiendan el alimento clave para bajar la presión y potenciar el cerebro

La alimentación tiene una influencia determinante en la salud y el bienestar, tanto a nivel individual como de la población en su conjunto, sentencia la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, remarca que las dietas poco saludables son un factor de riesgo importante de enfermedades y discapacidad.

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Es por tales motivos que se han desarrollado muchas investigaciones para lograr determinar el verdadero impacto de los alimentos en la salud humana. En este marco, expertos de la salud ponen el foco en un vegetal que es rico en nitratos y que es clave para optimizar la circulación y el rendimiento del cerebro.

Alimentación y salud

Desde la Universidad de Navarra (España) ponen de relieve que en la actualidad existe gran evidencia científica sobre la importancia que tienen los buenos hábitos alimentarios en el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades.

@dr.davidcespedes 🧠 Siete alimentos que estimulan la creación de nuevas neuronas Soy el Dr. David Céspedes, médico experto en longevidad, y así es como puedes preservar la memoria y la función cerebral. Hoy sabemos que el cerebro adulto sí puede generar nuevas neuronas, incluso a edades avanzadas, gracias a procesos de neurogénesis regulados por el BDNF (PMID: 29670112). El BDNF es un factor clave para la memoria, la plasticidad cerebral y la prevención del Alzheimer (PMID: 20380854). Y ciertos alimentos estimulan estas vías neuroprotectoras: arándanos (antocianinas), uvas rojas (resveratrol), té verde (EGCG), café (ácido clorogénico), cúrcuma (curcumina), omega-3 de pescado y semillas, y chocolate negro rico en polifenoles (PMIDs múltiples). Incluirlos de forma habitual ayuda a proteger el cerebro, mantener la memoria y apoyar un envejecimiento cognitivo saludable. ♬ sonido original - Dr. David Céspedes

Esta casa de estudios señala que gracias a los avances en investigación, se han podido conocer los distintos componentes de los alimentos y su papel en el organismo. Al respecto, diferentes médicos afirman que la remolacha es el vegetal que puede ayudarnos a bajar la presión y a potenciar nuestro cerebro.

Un vegetal para la presión y el cerebro

La remolacha es destacada por su eficaz actividad biológica gracias a su contenido de betalaínas y nitratos que ayudan proteger el cuerpo reduciendo el colesterol malo, protegiendo nuestro ADN y neutralizando los radicales libres que dañan las células, de acuerdo a un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además de sus ventajas para el sistema cardiovascular, este alimento favorece una mejor irrigación de sangre hacia el encéfalo, lo que promueve la salud de los tejidos neuronales, beneficiando así a nuestro cerebro. En este punto, los estudios revelan que su aporte de antioxidantes y folato (vitamina B9) mitigan el envejecimiento celular y previenen el deterioro cognitivo a largo plazo.

Teniendo en cuenta los beneficios de la remolacha, desde el ámbito de la nutrición precisan que, para aprovechar al máximo sus propiedades, es mejor ingerirla preferentemente cruda o sometida a cocciones breves ya que el calor prolongado degrada sus nutrientes.