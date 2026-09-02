5 mejores cortes de cabello para mujeres apiñonadas ideales para septiembre 2026

Elegir un corte de cabello no es una tarea sencilla debido a que una mala decisión puede ocasionar un gran problema. Si tienes la piel apiñonada pues debes apostar por estilos con capas y movimiento.

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Los cortes con las características antes mencionadas aportan frescura para el comienzo del otoño y enmarcan las facciones con mucha calidez. Quienes tienen la piel apiñonada deben elegir aquello que añade volumen estratégico y texturas que jueguen con la luz natural.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello?

Clásico Bob en Capas (Layered Bob)

Aquí tenemos un estilo que aporta comodidad y elegancia. Cuando agregas capas suaves pues se evita que el cabello luzca plano y se aporta volumen alrededor del rostro. Queda perfecto con un largo a la mandíbula o sutilmente más adelante, destacando la línea del cuello.

Corte Mariposa (Butterfly Cut)

Luego nos encontramos con el corte mariposa que se adapta a las melenas largas. El mismo se caracteriza por capas densas y escalonadas que se asemejan a las alas de las mariposas. Acompaña con un flequillo largo de cortina. Ten en cuenta que las capas más cortas se enmarcan los pómulos y la barbilla para crear un efecto visual.

El corte de cabello mariposa luce mejor en cabello largo. |(ESPECIAL/Pinterest)

Corte Shag de Media Melena

En tercer lugar, nos encontramos con esta opción desenfadada que rejuvenece las facciones. El mismo se caracteriza por tener capas desfiladas e irregulares que concentra el volumen en la parte superior y dejando las puntas más ligeras. Suele acompañarse de un flequillo texturizado, lo que le da un aire rockero y fresco muy favorecedor.

Pixie Asimétrico

Otra opción es el pixie asimétrico que es ideal para el cabello corto. Puedes mantener un lado o el flequillo más largo aporta versatilidad al peinado y suaviza las facciones angulares. En las pieles apiñonadas, este corte expone el rostro de forma limpia, resaltando la mirada.

Clavicut con Movimiento

Por último, tenemos este corte que llega a la clavícula. El mismo se caracteriza por ser recto en la base, pero con capas internas invisibles o sutiles desfilados en las puntas para que no tenga un efecto pesado. Además, te ofrece una transición perfecta si no deseas un cambio radical pero buscas sanear el cabello para la nueva temporada