Este 31 de agosto los niños de educación básica regresaron a las aulas, tras poco más de un mes de vacaciones de verano. Cada ciclo escolar representa un gasto mayor para los padres, pues deben pagar inscripciones, uniformes y útiles escolares, como lo son los cuadernos, los cuales puedes forrar con bolsas de plástico que tengas guardadas en la cocina. Asimismo, puedes hacer los calendarios de KPop Demon Hunters en PDF para imprimir | De lunes a viernes y gratis.

Las bolsas de plástico limpias pueden aprovecharse como una cubierta temporal para proteger los cuadernos de manchas y el desgaste común antes de echarlas a la basura, ya que se pueden reutilizar, así como los botes de plástico vacíos sin tapa, que son un tesoro para la cocina.

Ideas DIY: cómo forrar los cuadernos con bolsas de plástico que tienes guardadas en la cocina|IA

Las ideas de forrar cuadernos con bolsas de plástico

1. Bolsa transparente con cinta: Abre ambas bolsas por los costados y elimina las asas y las bases. Coloca una pieza junto a la otra con un pequeño traslape y únelas por la parte interior mediante cinta adhesiva transparente. La técnica toma como referencia los métodos de cubiertas que unen y fijan las solapas con cinta.

2. Bolsa estampada: Una segunda opción son las bolsas con diseños, logotipos o colores llamativos. Para ello, abre la pieza de plástico, coloca el cuaderno encima y determina qué parte del estampado quieres que quede visible.

3. Doble capa: Una tercera opción lleva 2 capas de plástico para reforzar las zonas que reciben mayor contacto. Primero prepara una bolsa abierta y córtala con las medidas del cuaderno. Después prepara una segunda pieza ligeramente más pequeña y colócala sobre la primera antes de envolver las tapas.

Cabe mencionar que no es recomendable aplicar una plancha directamente sobre las bolsas de plástico, porque el calor puede deformar el material y generar vapores. Por eso, estas opciones de forro no requieren métodos de calentamiento.