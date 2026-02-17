Lupita Villalobos se BURLA de Alana Flores con un VIDEO por la cancelación de su pelea con Samadhi Zendejas

Hace pocos días se dio a conocer que Samadhi Zendejas se bajaba de la pelea que se tenía pactada con Alana Flores; sin embargo, fue hasta el día de hoy que oficialmente se canceló la competencia entre ellas, por lo que Lupita Villalobos, quien también participará en Supernova Génesis ya reaccionó con un video de humor, donde dio su punto de vista.

Lupita Villalobos reacciona a la polémica entre Alana y Samadhi

Se sabe y se ha hecho público que Alana Flores y Samadhi Zendejas no llegaron a un acuerdo para poder subirse al ring a competir, pues ambas tenían diferentes peticiones; por ejemplo, Alana no quería en un principio subir de peso, pero finalmente accedió, mientras que Samadhi no quiso bajar de peso, ya que supuestamente ella tendría que bajar 10 kg.

Lupita Villalobos también forma parte de esta temporada de Supernova Génesis y subió un video de humor donde también hace una petición a su rival Kim Shantal, le pide que "crezca" porque ella no va a acceder a hacerse más "pequeña", ya que es más alta. El video es una forma de sarcasmo donde opinó finalmente sobre lo que sucede con Alana y Samadhi.

"Yo mido unos 10 cm más que Kim Shantal, entonces yo exijo de la manera más atenta que Kim Shantal se ponga a crecer esos 10 cm para poder estar igual en la pelea, ponte a comer danoninos Kim, cuélgate de una barra por horas para que se estiren tus articulaciones y tus huesos, yo no sé que tenga qué hacer, pero exijo que me des la estatura".

Los acuerdos entre Kim Shantal y Lupita Villalobos para subirse al ring

Lupita Villalobos es una creadora de contenido que tiende a subir videos con sarcasmo para dar su punto de vista y es algo que ha sido aplaudido por sus seguidores, pues no se toma nada personal.

Villalobos dijo que entre ella y Kim Shantal no hubo desacuerdos desde que se les planteó la pelea, pese a que ella es más alta que Kim, además las dos llegaron a un acuerdo donde tenían que nivelarse a un peso de 55 kg, es decir, que Shantal bajará de peso y Lupita subirá.

La integrante de "Las Alucines" se mostró feliz de que pronto va a competir contra Kim Shantal, pues ella jamás puso peros y le entró con todo a la pelea.