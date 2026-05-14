Luto en el fútbol mexicano: Muere reconocido comentarista deportivo

Este jueves 14 de mayo el mundo del deporte y entretenimiento mexicano amanecieron con una muy triste noticia, pues se confirmó el fallecimiento del reconocido comentarista deportivo Ángel Robles falleció, dejando un gran vacío en la televisión mexicana y los medios tradicionales.

Fue a través de las redes sociales que se dio a conocer la triste noticia, donde su hijo compartió un posteo en su cuenta de Facebook despidiendo a la figura con la siguiente leyenda: “Q.E.P.D. MI APÁ DON ANGEL ROBLES CÁRDENAS...”

Horas más tarde, su colega Antonio Nelli confirmó el triste deceso, conmocionando a la comunidad deportiva de Nuevo León, estado donde se desempeñó de mayor manera; en este emotivo posteo se puede leer lo siguiente:

“Q.E.P.D Don Ángel Robles 🙏🏻

Un ícono de la televisión deportiva regiomontana.

Pronta resignación para familiares y amigos”.

¿Quién fue Ángel Robles?

A través de los años Ángel Robles se ganó un lugar como uno de los conductores de televisión y periodistas deportivos más destacados de la ciudad de Nuevo León, sobre todo por su participación en los enfrentamientos entre Tigres y Rayados.

Con una gran trayectoria en el mundo del deporte nacional, Robles se ganó un lugar dentro de los íconos de la televisión regiomontana, donde además fue analista deportivo, teniendo un gran impacto en generaciones actuales.

¿Qué le pasó al comentarista Ángel Robles?

Si bien, de momento no se han hecho públicas las causas de su muerte, se espera que en los próximos días su entorno comparta más detalles sobre su partida ya que a lo largo de las décadas, Ángel Robles se convirtió en una de las figura más queridas de la televisión regiomontana, marcando una época desde la década de los 90's.

Fue a través del programa de televisión "La Noche Antes del Clásico" que se hizo de gran reconocimiento a finales del siglo pasado, dejando una escuela de periodismo deportivo en Nuevo León.

