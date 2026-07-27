Confirman la muerte de Checo Padilla, uno de los locutores y músicos MÁS queridos de México; esto es lo que se sabe:

Este lunes 27 de julio se dio a conocer la muerte de una de las figuras más representativas de la radio mexicana y a decir verdad, también de la música, pues Checo Padilla quién ganó gran popularidad gracias a su participación en programas de radio y a sus canciones con las que por muchos años llegó a todo el país.

Te puede interesar: Muere reconocida influencer que documentó su lucha contra el Alzheimer a los 49 años de edad

De acuerdo con el periodista Álex Kaffie, sus exequias se llevaron a cabo el pasado 24 y 25 de julio en una casa funeraria ubicada en Ecatepec, en el Estado de México tal como era la voluntad de Checo, quien partió a la edad de 72 años a solo unos meses de finalizar la emisión del programa de radio "Buenos Días", el cuál sonó por cinco décadas.

¿Quién fue Checo Padilla?

Checo fue un cantante e intérprete mexicano de música popular, quien ganó gran reconocimiento gracias a su participación en programas de radio, sobre todo por su trabajo radiofónico junto al espacio compartido con el locutor Héctor Martínez Serrano.

Dentro de mítico programa de radio matutino “Buenos Días” liderado por Héctor Martínez Serrano (y tras su fallecimiento por su hijo Manelic Martínez), Checo era una de las voces principales quien interpretaba música en vivo con su guitarra o mariachi para cumplir los gustos de la audiencia, lo que le llevó a ser bastante querido por todo el país, en un formato que cada vez es más complicado encontrar.

¿Qué le pasó a Checo Padilla?

A unos días de su muerte, algunos usuarios en redes han señalado que el músico habría sido víctima de un asalto con violencia, aunque dicha versión no se ha confirmado, por lo que en los próximos días podríamos tener mayor detalle de las causas de su partida.

Por ahora ni su familia o personas cercanas se han pronunciado respecto a su lamentable partida, misma que ha conmovido a sus miles de seguidores que disfrutaron de su trabajo por décadas.

