Muere querido artista mexicano, su banda lo despide con desgarrador mensaje: “Es una pérdida irreparable”

Luto en el mundo de la música. Muere el artista mexicano Raúl Montoya Toral, mejor conocido por ser el vocalista, líder y fundador de la banda de ska “K-ras Citadinas”. La noticia de su lamentable muerte fue confirmada a través de un comunicado emitido por la agrupación, vía redes sociales. En este, sus amigos y colegas le dan el último adiós con un desgarrador mensaje: “Es una pérdida irreparable”.

“Con el corazón destrozado y una profunda tristeza, nos dirigimos a ustedes para compartirles la noticia más dolorosa que jamás hubiéramos querido dar”, se lee en el escrito. “Hace apenas unos minutos, nuestro querido líder, fundador, voz y alma de esta agrupación, Raúl Montoya Toral, ha emprendido su viaje final. Tras una vida dedicada por completo a la música y a su público, ahora descansa en paz. Esta es una pérdida irreparable, no solo para la escena musical, sino fundamentalmente para su familia y para cada uno de nosotros en K-ras Citadinas”.

¿De qué murió Raúl Montoya Toral, vocalista de “K-ras Citadinas”?

De momento, se desconoce la causa de muerte del querido músico, pues el comunicado no ahondó en detalles. No obstante, la banda aprovechó el mismo para agradecer las muestras de apoyo por parte de todos los fans. “Él vivía por y para su público, y su mayor alegría era verlos sonreír y cantar con sus canciones. Hoy, la música se tiñe de luto, pero su voz y su legado seguirán resonando en cada acorde de K-ras Citadinas”, añade el escrito. Se espera que en las próximas horas se dé información sobre los servicios funerarios.

¿Quién fue Raúl Montoya Toral?

Raúl Montoya Toral fue uno de los grandes referentes del ska local en México. El artista fungió como líder y vocalista de la querida agrupación “K-ras Citadinas”. La banda ha sido parte esencial de la escena under mexicana, ganándose el cariño y respeto no sólo de sus colegas, sino del público en general.

¿Qué canciones tocan “K-ras Citadinas”?

Entre las canciones más populares de la agrupación destacan éxitos como “La trucha capirucha”, “Mi Negrita Consentida”, “Bailando Esta Noche Ska”, “Torero”, “El Tema de las Caras” y “Un Extraño Juguete”, por mencionar algunos.

Descanse en paz, Raúl Montoya Toral, pilar de “K-ras Citadinas” y el ska mexicano.