De luto: Joy Huerta LLORA en concierto al anunciar la muerte de un ser querido. “Una persona que yo quería con todo mi corazón”

Este fin de semana, durante su presentación número 25 en el Auditorio Nacional, Joy Huerta vivió un momento cargado de emotividad. En pleno concierto informó sobre la muerte de su suegro, a quien definió como una "gran persona que amaba la música, que amaba la vida".

Jesse & Joy se presentaron el 21 de marzo en el "Coloso de Reforma" como parte de su gira "El Despecho Tour 2026", que cuenta con fechas en diversos destinos de México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

Joy Huerta llora por la muerte de su suegro durante concierto

En uno de los momentos del concierto en que Joy Huerta dejó de cantar para conversar un poco con el público, comenzó reconociendo el papel que los fans tienen como apoyo emocional. "Muchas veces ustedes sienten que nosotros los acompañamos en momentos difíciles de su vida, pero si supieran cuántas veces nos acompañan en tragos amargos", dijo.

La cantante de Jesse & Joy prosiguió hablando directamente sobre su pérdida. "Esta noche me paro aquí honrando la memoria de una persona que yo quería con todo mi corazón, que partió el martes. Era el abuelo de mis hijos, era mi suegro", mencionó con la voz entrecortada.

Joy Huerta anunció en 2019 que ya estaba casada con la productora de arte Diana Atri, quien se mantiene alejada del ojo público. La pareja tiene cerca de 15 años junta y comparten dos hijos: Noah y Nour.

Antes de seguir con la presentación, la intérprete agradeció al público y, en particular, "a los que comparten una pérdida y están aquí".

Durante el concierto, Joy Huerta también confesó que ella y su hermano se sentían "como la primera vez" en el Auditorio Nacional, aunque estaban cumpliendo 25 presentaciones ahí. "Nos tiemblan las manos, sentimos mariposas en el estómago, y es porque siempre que estamos aquí y les vemos sentimos que honestamente no los merecemos".