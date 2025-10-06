Este es el DESGARRADOR significado de "¿Con Quién Se Queda El Perro?”, la canción de Jesse & Joy:

A pocos días del estrenó la serie documental de Jesse & Joy “Lo Que Nunca Dijimos”, este ya nos ha dado mucho de qué hablar, pues gracias a este material, pudimos tener otra interpretación del significado de una de nuestras canciones favoritas: ‘¿Con Quién Se Queda El Perro’’.

En una parte del documental, Joy habló sobre cómo fue que se salió de su casa y los retos que implican para ella en su momento y recordó una de sus historias más desgarradoras, pues relató que tuvo que dejar a su perrita y que al poco tiempo ésta murió.

¿Qué pasó con la perra de Joy y por qué inspiró la canción “Con Quién Se Queda El Perro?”

Jesse & Joy publicaron su disco "¿Con Quién Se Queda El Perro?” en el 2011, de donde se desprende la canción que dio nombre al álbum, aunque tras las recientes declaraciones de Joy, ahora podemos tener otro significado al que siempre creímos.

La artista detalló que tuvo algunos problemas con su papá, motivos por los cuáles se vio obligada a salir de su casa.

“Yo no podía estar con nadie porque yo no paraba de pensar en cómo me iba a salir de mi casa, lo único que me mantenía estable mental mente era mi perrita Pretzel”. Así, brevemente, la cantante de 39 años nos dio el contexto de lo importante que era su perrita para ella, aún en los peores momentos.

“Yo me iba a escapar, dije ya la tengo planeado. Me voy a morir en el intento pero yo me voy a escapar”.

Joy contó su plan de irse de casa pues una amiga le iba a dar asilo y ante la discrepancia con su papá, este no le dejó llevarse a su perra.

“Al momento de agarrar a mi perrita, él me dice “no, ella se queda conmigo” y ha sido de las decisiones que hasta la fecha no puedo del dolor porque siento que me escapé de ella y al poco tiempo se murió”.

¿De qué trata “Lo Que Nunca Dijimos”, el documental de Jesse & Joy?

Este material capturó algunos de los momentos más íntimos de los hermanos Huerta quienes han logrado tener uno de los proyectos musicales más destacados y reconocidos de México.

“Lo que nunca dijimos” cuenta con 4 episodios de Jesse & Joy y están disponibles en HBO Max donde el dueto comparte algunos datos poco conocidos sobre su historia personal, donde cuentan que la música se convirtió en un refugio y una forma de sanar.