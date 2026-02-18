Mariana Echeverría se viste de luto por una inesperada muerte

Las redes sociales de los famosos siguen demostrando ser el canal de comunicación más fuerte con sus seguidores. A través de estas plataformas comparten todo lo que viven en su día a día, incluidos aquellos momentos o situaciones que los hunden en profundas tristezas.

Un ejemplo de esto es lo que le sucedió a Mariana Echeverría quien a través de una publicación confirmó la muerte de un ser querido. El posteo de la conductora y actriz dejó al descubierto la tristeza que siente en el presente y permitió que su fandom le compartiera su cariño y acompañamiento en este momento.

¿Qué ser querido despidió Mariana Echeverría?

Fue en su cuenta de Instagram que Mariana Echeverría hizo una publicación en la que confirmó la muerte de su perrita llamada Santa. La famosa compartió una serie de fotografías en donde aparece junto a su mascota y un extenso texto de despedida.

“Gracias por elegirnos, mi Santa hermosa, llegaste desde las calles de Santa Martha Acatitla, lo recuerdo perfecto como si fuera ayer”, escribió la actriz y remarcó: “Aquí tu amor se queda para siempre”.

Dolor compartido de Mariana Echeverría

En el posteo, Mariana Echeverría describió cómo Santa llegó a su vida y por qué se quedó en su casa. La famosa confirmó que estuvieron juntas por once años y es por eso que su partida la ha sumido en una gran tristeza.

“Hoy ya no estás físicamente, pero estás en cada recuerdo, en cada rincón, en cada pedacito de nosotros que tocaste. Hoy la casa se siente distinta sin ti. Hay un vacío que solo entiende quien ha amado así”, remarcó Mariana Echeverría.

La publicación de la conductora cerró afirmando: “Ojalá nuestro Peluditos fueran eternos… para no tener que aprender a despedirnos de un amor tan puro. Ojalá se quedaran para siempre en nuestros brazos, en nuestros días normales, en nuestras rutinas llenas de patitas y miradas fieles”. Mariana Echeverría recibió miles de likes de apoyo y comentarios de acompañamiento y mucho cariño de parte de sus seguidores.

