Luto en la música: Muere querida cantante mexicana, mamá de otra artista icónica
Inicia este 15 de abril con una triste noticia para la música mexicana: murió Lucha Moreno, reconocida cantante y actriz, además de ser mamá de Mimí, del grupo Flans. Tenía 86 años de edad y fue su famosa hija quien dio a conocer el fallecimiento.
"Qué difícil… Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa", escribió Mimí en una emotiva publicación de Instagram. "Se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor".
La intérprete de Flans no especificó la causa del fallecimiento ni se ha hablado sobre algún padecimiento que tuviera, pero se despidió con un conmovedor mensaje. "Mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… ¡vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien".
Colegas y figuras públicas han respondido la publicación de Mimí, con mensajes de apoyo y condolencias. "Buen viaje, tía Lucha", escribió Isabel Lascuráin, mientras Rocío Banquells publicó: "Lo siento mucho. Te abrazo con toda mi alma y mi corazón".
Quién era Lucha Moreno, madre de Mimí de Flans
Originaria de Nuevo León, su nombre real era Irma Gloria Ochoa y comenzó su carrera artística en 1957, destacando como actriz y cantante. Es muy reconocida por haber aparecido en películas como "Las hijas del Amapolo" (1962), "Lupe Balazos" (1964) y "Los dos apóstoles" (1966). Adicionalmente, lanzó varios álbumes musicales centrados en el género de la música ranchera.